Юношите на Левски с 3 победи в контролни срещи

Юношеските отбори на „Левски“ постигнаха 3 победи в трите контролни срещи изиграни в събота, 22 януари.

Сборна формация на талантите от U17 и U19 победи с 5:0 състезаващия се в столичната „А“ окръжна група „Спортист 13“. Точни за „сините“ бяха Ивайло Марков от дузпа, Александър Асенов, Васил Димитров и Адриан Райчев, а играч на съперника си отбеляза автогол.

„Левски“ U17/19: 12. Ивайло Неделчев, 11. Никола Църовски, 2. Стелиън Георгиев, 5. Виктор Пеев, 6. Атанас Килов, 8. Александър Асенов, 5. Ясен Цветанов, 7. Божидар Костадинов, 3. Кристиан Красимиров, 9. Васил Димитров, 10. Ивайло Марков (През второто полувреме в игра влязоха Адриан Райчев, Радослав Борисов, Александър Божилов, Антон Иванов и Дейвид Михалев).

Юношите на „Левски“ до 16 години победиха с 4:0 „Витоша“ (Бистрица) U17. Два гола за успеха отбеляза Калоян Борунов, а по един добавиха Георги Христанов и Ангел Димитров.

„Левски“ U16: 1. Пламен Иванов, 2. Ериан Благоев (41 – 17. Даниел Еротеев), 3. Адриан Видинов, 4. Виктор Любенов (к) (41 – 14.Михаел Чиликов), 5. Калоян Борунов, 6. Никола Бандев (41 – 15. Крис Златинов), 7. Георги Христанов, 8. Кристиян Чачев, 9. Ангел Тодоров, 10. Кристиян Йовов (41 – 18. Рубен Геворгян), 11. Ангел Димитров (41 – 17. Ники Гинчев).

„Левски“ U15 победи юношите на „Локомотив“ (София) до 16 години с 3:0. Марто Бойчев се разписа два пъти, а едно попадение добави Христо Аргиров.

„Левски“ U15: 1. Атанас Кехайов, 2. Димитър Яръмов, 3. Александър Кръстев, 5. Стоян Добрев (36 – 4. Мартин Здравков), 6. Валентин Иванов (36 – 9. Ивайло Методиев), 8. Стивън Стоянчов (36 – 18. Кристиян Илиев), 11. Калоян Атанасов (36 – 10. Марио Данчев), 14. Михаил Петров, 17. Денис Гиведжов, 19. Христо Аргиров, 20. Марто Бойчев (36 – 15. Георги Добрев).