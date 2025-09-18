четвъртък, септември 18, 2025
Юлияна Янева е на финал на Световно първенство по борба

Юлияна Янева е на финал на Световно първенство по борба, след като записа 4 впечатляващи победи на шампионата в Загреб, Хърватия.

🤼‍♀️ Така за титлата в четвъртък вечер европейската шампионка от 2023 т. ще излезе срещу Ами Иши (Япония), световна шампионка от по-горната категория.

🔝 Това е първи финал за нея от шампионат на планетата, като до сега най-доброто й класиране бе петото място от 2019 г.

🤼‍♀️ Другата ни представителка днес Биляна Дудова ще продължи на репешажите в четвъртък, след като севернокорейката Ок Джу Ким, от която загуби на старта при 62-килограмовите, стигна финал.

🫶 Успех, момичета в следващите схватки!

снимка: БФ Борба

