Юлиян Петков: Имаме страхотен колектив

Мнение на помощник-треньора Юлиян Петков след победата на Славия с 2:1 у дома срещу Монтана в 15-ия кръг от Първа лига:

„Борихме се много, не се отказахме дори за минута. Момчетата извоюваха успеха и ги поздравявам. Показахме изключителен характер. Победата е сладка. Беше важно да продължим в същата линия. Благодарности на момчетата за работата по време на тренировките и в мачовете. Имаме страхотен колектив, всички се раздадоха. Показаното през тези 96 минути показва, че това не е късмет. Изисква се сериозна физическа и техническа подготовка.

Илиян Стефанов отдавна не беше играл. Надяваме се да се оправи за тези две седмици. Исак също имаше проблеми, но се включи силно. След тази промяна младите и опитните направиха всичко възможно, за да победим.

Всеки заслужава игрови минути. В нашия треньорски колектив наблягаме на всичко. Всичко зависи от самите футболисти.

Кристиян Стоянов има проблеми в глезена. Решихме да не рискуваме неговото включване. Ще бъде прегледан от лекарския екип на националния отбор.

Вдъхнахме увереност на футболистите. Когато няма резултати, това всичко се отразява. Знаехме, че момчетата имат много качества, просто трябва да ги покажат. Има повдигане на нивото. Последните мачове играем добре.“

снимка: sportal.bg

