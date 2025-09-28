Йордан Йорданов на 74

Днес бившият нападател на „Левски“ Йордан Йорданов – Пиката навършва 74 години.

Роден на 28 септември 1951 година, той е юноша на „сините“, като печели шампионската титла на България с младшата възраст на клуба през 1967 г.

Играе в първия отбор от 1972 до 1981 година, записвайки 194 мача и 69 гола във всички турнири. Двукратен шампион на България (1976/77 и 1978/79 година) и трикратен носител на Купата на страната (1976, 1977 и 1979 година). Четвъртфиналист за Купата на УЕФА през 1976 година и за Купата на носителите на купи през 1977 година.

Играе важна връзка между халфовата и нападателната линия. Организира играта, но и бележи важни голове – и в шампионата, и в европейските клубни турнири. Той бележи победния гол при дузпите срещу „Аякс“ през 1975 година, а после на два пъти се разписва и във вратата на „Барселона“ при триумфа с 5:4. Записа 6 мача и 4 гола и в националния отбор.

В последните години от кариерата си играе в Кипър, където след това дълги години е треньор.

ПФК „Левски“ честити празника на Йордан Йорданов и му пожелава здраве, дълголетие и щастливи мигове с любимия тим.

