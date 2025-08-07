Вуцов: Феновете ще са нашия коз

Вратарят на „Левски“ Светослав Вуцов се появи на официалната пресконференция преди мача със „Сабах“.

Той бе в компанията на старши треньора Хулио Веласкес. Вуцов не пропусна възможността да похвали „сините“ фенове, които отново ще изпълнят до краен предел стадион „Георги Аспарухов“ утре вечер срещу азербайджанския съперник.

„Надявам се да продължа със силните мачове. Все още не мога да кажа, че съм лидер на отбора. Надявам се да продължим да играем добре и в следващите двубои“, започва Вуцов.

„В този период най-големият жокер ми бяха първо треньорите, които ми гласуваха доверие. После съотборниците, които ме подкрепят и ми помагат, защото футболът е колективен спорт. Най-вече обаче до мен са семейството ми и приятелката ми. Тяхната подкрепа е много важна. Без да омаловажавам „Славия“, но усещането в „Левски“ е съвсем различно. Навсякъде се чувстваш домакин. Очаквам те да са нашият скрит коз утре и се надявам да успеем да ги зарадваме с победата в двубоя“, каза още стражът на „сините“.

