петък, септември 12, 2025
Спорт

Втора лига – 8 кръг – програма

Редактор

12 септември (петък), 15:30 часа
ФРАТРИЯ – ЯНТРА ГАБРОВО
Рефер: Вилиян Видинов

13 септември (събота), 17:00 часа
ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС – ВИХРЕН САНДАНСКИ
Рефер: Борис Попов

МАРЕК ДУПНИЦА – ЛОКОМОТИВ ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Рефер: Данислав Сталев

СЕВЛИЕВО – МИНЬОР ПЕРНИК
Рефер: Георги Спасов

13 септември (събота), 18:00 часа
ЕТЪР ВЕЛИКО ТЪРНОВО – СПАРТАК ПЛЕВЕН
Рефер: Красимир Кръстев

14 септември (неделя), 15:15 часа
ПИРИН БЛАГОЕВГРАД – ДУНАВ РУСЕ
Рефер: Кристиян Тодоров

14 септември (неделя), 18:00 часа
ХЕБЪР ПАЗАРДЖИК – ЦСКА СОФИЯ II
Рефер: Петър Николов

15 септември (понеделник), 17:00 часа
ЛУДОГОРЕЦ РАЗГРАД II – БЕЛАСИЦА ПЕТРИЧ
Рефер: Кристина Георгиева

