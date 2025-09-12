Втора лига – 8 кръг – програма
12 септември (петък), 15:30 часа
ФРАТРИЯ – ЯНТРА ГАБРОВО
Рефер: Вилиян Видинов
13 септември (събота), 17:00 часа
ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС – ВИХРЕН САНДАНСКИ
Рефер: Борис Попов
МАРЕК ДУПНИЦА – ЛОКОМОТИВ ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Рефер: Данислав Сталев
СЕВЛИЕВО – МИНЬОР ПЕРНИК
Рефер: Георги Спасов
13 септември (събота), 18:00 часа
ЕТЪР ВЕЛИКО ТЪРНОВО – СПАРТАК ПЛЕВЕН
Рефер: Красимир Кръстев
14 септември (неделя), 15:15 часа
ПИРИН БЛАГОЕВГРАД – ДУНАВ РУСЕ
Рефер: Кристиян Тодоров
14 септември (неделя), 18:00 часа
ХЕБЪР ПАЗАРДЖИК – ЦСКА СОФИЯ II
Рефер: Петър Николов
15 септември (понеделник), 17:00 часа
ЛУДОГОРЕЦ РАЗГРАД II – БЕЛАСИЦА ПЕТРИЧ
Рефер: Кристина Георгиева