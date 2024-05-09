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Спорт

Втора лига – 32 кръг – програма и резултати

Редактор

11 май, събота 18:00 часа

МАРИЦА ПЛОВДИВ – ЧЕРНОМОРЕЦ БАЛЧИК
Рефер: Валентин Стефанов

СПАРТАК ВАРНА – ЛИТЕКС ЛОВЕЧ
Рефер: Станимир Тодоров

БДИН ВИДИН – СПАРТАК ПЛЕВЕН
Рефер: Иван Иванов

ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС – ЦСКА 1948 II СОФИЯ
Рефер: Димитър Димитров

12 май, неделя, 18:00 часа

СЕПТЕМВРИ СОФИЯ – СТРУМСКА СЛАВА РАДОМИР
Рефер: Вилиян Видинов

ДУНАВ РУСЕ – МОНТАНА
Рефер: Тодор Киров

БЕЛАСИЦА ПЕТРИЧ – ЛУДОГОРЕЦ РАЗГРАД II
Рефер: Георги Иванов

ЯНТРА ГАБРОВО – СПОРТИСТ СВОГЕ
Рефер: Мартин Марков

13 мей, понеделник, 15:00 часа

МАРЕК ДУПНИЦА – ДОБРУДЖА ДОБРИЧ – пряко по Диема спорт
Рефер: Георги Кабаков

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