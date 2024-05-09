Втора лига – 32 кръг – програма и резултати
11 май, събота 18:00 часа
МАРИЦА ПЛОВДИВ – ЧЕРНОМОРЕЦ БАЛЧИК
Рефер: Валентин Стефанов
СПАРТАК ВАРНА – ЛИТЕКС ЛОВЕЧ
Рефер: Станимир Тодоров
БДИН ВИДИН – СПАРТАК ПЛЕВЕН
Рефер: Иван Иванов
ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС – ЦСКА 1948 II СОФИЯ
Рефер: Димитър Димитров
12 май, неделя, 18:00 часа
СЕПТЕМВРИ СОФИЯ – СТРУМСКА СЛАВА РАДОМИР
Рефер: Вилиян Видинов
ДУНАВ РУСЕ – МОНТАНА
Рефер: Тодор Киров
БЕЛАСИЦА ПЕТРИЧ – ЛУДОГОРЕЦ РАЗГРАД II
Рефер: Георги Иванов
ЯНТРА ГАБРОВО – СПОРТИСТ СВОГЕ
Рефер: Мартин Марков
13 мей, понеделник, 15:00 часа
МАРЕК ДУПНИЦА – ДОБРУДЖА ДОБРИЧ – пряко по Диема спорт
Рефер: Георги Кабаков