четвъртък, май 2, 2024
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Спорт

Втора лига – 31 кръг – програма и резултати

Редактор

2 май, четвъртък, 18:00 часа

ЦСКА 1948 II – ЯНТРА ГАБРОВО
Рефер: Християна Гутева

СПАРТАК ПЛЕВЕН – ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС
Рефер: Любомир Вушовски

ЛИТЕКС ЛОВЕЧ – БЕЛАСИЦА ПЕТРИЧ
Рефер: Васил Минев

ЧЕРНОМОРЕЦ БАЛЧИК – СПАРТАК ВАРНА
Рефер: Радослав Любомиров

МОНТАНА – МАРИЦА ПЛОВДИВ
Рефер: Светослав Лазаров

СТРУМСКА СЛАВА РАДОМИР – ДУНАВ РУСЕ
Рефер: Георги Стоянов

3 май, петък, 15:30 часа

ДОБРУДЖА – СЕПТЕМВРИ – пряко по Диема спорт
Рефер: Валентин Железов

3 май, петък, 18:00 часа

СПОРТИСТ СВОГЕ – МАРЕК – пряко по Диема спорт
Рефер: Димитър Димитров

ЛУДОГОРЕЦ РАЗГРАД II – БДИН ВИДИН
Рефер: Иво Исаев

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