Втора лига – 31 кръг – програма и резултати
2 май, четвъртък, 18:00 часа
ЦСКА 1948 II – ЯНТРА ГАБРОВО
Рефер: Християна Гутева
СПАРТАК ПЛЕВЕН – ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС
Рефер: Любомир Вушовски
ЛИТЕКС ЛОВЕЧ – БЕЛАСИЦА ПЕТРИЧ
Рефер: Васил Минев
ЧЕРНОМОРЕЦ БАЛЧИК – СПАРТАК ВАРНА
Рефер: Радослав Любомиров
МОНТАНА – МАРИЦА ПЛОВДИВ
Рефер: Светослав Лазаров
СТРУМСКА СЛАВА РАДОМИР – ДУНАВ РУСЕ
Рефер: Георги Стоянов
3 май, петък, 15:30 часа
ДОБРУДЖА – СЕПТЕМВРИ – пряко по Диема спорт
Рефер: Валентин Железов
3 май, петък, 18:00 часа
СПОРТИСТ СВОГЕ – МАРЕК – пряко по Диема спорт
Рефер: Димитър Димитров
ЛУДОГОРЕЦ РАЗГРАД II – БДИН ВИДИН
Рефер: Иво Исаев