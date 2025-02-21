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Спорт

Втора лига – 23 кръг – програма и резултати

Редактор

22 февруари (събота), 14:30 часа

СТРУМСКА СЛАВА – ЕТЪР ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Рефер: Ивайло Ненков

МИНЬОР ПЕРНИК – ЛОКОМОТИВ ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Рефер: Васимир Ел-Хатиб

ЯНТРА ГАБРОВО – ЦСКА 1948 II
Рефер: Борис Попов

МОНТАНА – ДУНАВ РУСЕ
Рефер: Михаел Павлов

НЕСЕБЪР – ДОБРУДЖА ДОБРИЧ
Рефер: Данислав Сталев

СПАРТАК ПЛЕВЕН – СПОРТИСТ СВОГЕ
Рефер: Иван Иванов

23 февруари (неделя), 14:15 часа

БЕЛАСИЦА ПЕТРИЧ – МАРЕК ДУПНИЦА
Рефер: Димитър Буров

23 февруари (неделя), 14:30 часа

БОТЕВ ПЛОВДИВ II – ПИРИН БЛАГОЕВГРАД
Рефер: Станимир Тодоров

ЛУДОГОРЕЦ РАЗГРАД – ЛОВЕЧ
Рефер: Красимир Кръстев

ЦСКА СОФИЯ II – ФРАТРИЯ
Рефер: Светослав Лазаров

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