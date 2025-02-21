Втора лига – 23 кръг – програма и резултати
22 февруари (събота), 14:30 часа
СТРУМСКА СЛАВА – ЕТЪР ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Рефер: Ивайло Ненков
МИНЬОР ПЕРНИК – ЛОКОМОТИВ ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Рефер: Васимир Ел-Хатиб
ЯНТРА ГАБРОВО – ЦСКА 1948 II
Рефер: Борис Попов
МОНТАНА – ДУНАВ РУСЕ
Рефер: Михаел Павлов
НЕСЕБЪР – ДОБРУДЖА ДОБРИЧ
Рефер: Данислав Сталев
СПАРТАК ПЛЕВЕН – СПОРТИСТ СВОГЕ
Рефер: Иван Иванов
23 февруари (неделя), 14:15 часа
БЕЛАСИЦА ПЕТРИЧ – МАРЕК ДУПНИЦА
Рефер: Димитър Буров
23 февруари (неделя), 14:30 часа
БОТЕВ ПЛОВДИВ II – ПИРИН БЛАГОЕВГРАД
Рефер: Станимир Тодоров
ЛУДОГОРЕЦ РАЗГРАД – ЛОВЕЧ
Рефер: Красимир Кръстев
ЦСКА СОФИЯ II – ФРАТРИЯ
Рефер: Светослав Лазаров