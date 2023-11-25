Втора лига – 18 кръг – програма и резултати
25 ноември, събота, 14:30 часа
СПОРТИСТ СВОГЕ – БЕЛАСИЦА ПЕТРИЧ
Рефер: Иво Исаев
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СПАРТАК ПЛЕВЕН – МАРИЦА ПЛОВДИВ
Рефер: Александър Вангелов
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ЧЕРНОМОРЕЦ БАЛЧИК – ДОБРУДЖА ДОБРИЧ
Рефер: Владимир Кирилов
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МОНТАНА – СТРУМСКА СЛАВА РАДОМИР
Рефер: Мариян Гребенчарски
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27 ноември, понеделник, 14:30 часа
ЦСКА 1948 II СОФИЯ – СПАРТАК ВАРНА
Рефер: Геро Писков
ЛУДОГОРЕЦ РАЗГРАД II – ДУНАВ РУСЕ
Рефер: Кристиян Тодоров
27 ноември, понеделник, 14:45 часа
ЛИТЕКС ЛОВЕЧ – СЕПТЕМВРИ СОФИЯ
Рефер: Стефан Гурков
28 ноември, вторник, 14:30 часа
МАРЕК ДУПНИЦА – ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС
Рефер: Кристина Георгиева