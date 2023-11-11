събота, ноември 11, 2023
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Спорт

Втора лига – 17 кръг

Редактор

10 ноември (петък), 14:30 часа

ЦСКА 1948 – БЕЛАСИЦА ПЕТРИЧ 0:0

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11 ноември (събота), 14:30 часа

ЛУДОГОРЕЦ II РАЗГРАД – МАРИЦА ПЛОВДИВ 1:0
1:0 Матиас Тисера 68

ЯНТРА ГАБРОВО – ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС 1:1
1:0 Даниел Младенов 68, 1:1 Живко Петков 84

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12 ноември (неделя), 14:30 часа

СТРУМСКА СЛАВА РАДОМИР – МАРЕК ДУПНИЦА
Рефер: Георги Спасов

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ЧЕРНОМОРЕЦ БАЛЧИК – СЕПТЕМВРИ СОФИЯ
Рефер: Георги Стоянов

ЛИТЕКС ЛОВЕЧ – ДУНАВ РУСЕ
Рефер: Антонио Антов

СПАРТАК ПЛЕВЕН – СПАРТАК ВАРНА
Рефер: Стилян Колев

СПОРТИСТ СВОГЕ – БДИН ВИДИН
Рефер: Иван Иванов

13 ноември (понеделник), 17:30 часа

МОНТАНА – ДОБРУДЖА ДОБРИЧ
Рефер: Георги Иванов

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