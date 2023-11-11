Втора лига – 17 кръг
10 ноември (петък), 14:30 часа
ЦСКА 1948 – БЕЛАСИЦА ПЕТРИЧ 0:0
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11 ноември (събота), 14:30 часа
ЛУДОГОРЕЦ II РАЗГРАД – МАРИЦА ПЛОВДИВ 1:0
1:0 Матиас Тисера 68
ЯНТРА ГАБРОВО – ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС 1:1
1:0 Даниел Младенов 68, 1:1 Живко Петков 84
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12 ноември (неделя), 14:30 часа
СТРУМСКА СЛАВА РАДОМИР – МАРЕК ДУПНИЦА
Рефер: Георги Спасов
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ЧЕРНОМОРЕЦ БАЛЧИК – СЕПТЕМВРИ СОФИЯ
Рефер: Георги Стоянов
ЛИТЕКС ЛОВЕЧ – ДУНАВ РУСЕ
Рефер: Антонио Антов
СПАРТАК ПЛЕВЕН – СПАРТАК ВАРНА
Рефер: Стилян Колев
СПОРТИСТ СВОГЕ – БДИН ВИДИН
Рефер: Иван Иванов
13 ноември (понеделник), 17:30 часа
МОНТАНА – ДОБРУДЖА ДОБРИЧ
Рефер: Георги Иванов