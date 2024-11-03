Втора лига – 15 кръг – програма
3 ноември (неделя), 14:30 часа
МИНЬОР ПЕРНИК – МОНТАНА
Рефер: Денислав Сталев
СТРУМСКА СЛАВА РАДОМИР – НЕСЕБЪР
Рефер: Мариян Грабенчарски
МАРЕК ДУПНИЦА – ФРАТРИЯ
Рефер: Димитър Димитров
ЛОКОМОТИВ ГОРНА ОРЯХОВИЦА – СПОРТИСТ СВОГЕ
Рефер: Валентин Стефанов
ДУНАВ РУСЕ – ЛОВЕЧ
Рефер: Християна Гутева
3 ноември (неделя), 15:30 часа
ЕТЪР ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ЦСКА СОФИЯ
Рефер: Иван Иванов
4 ноември (понеделник), 14:30 часа
БЕЛАСИЦА ПЕТРИЧ – ЛУДОГОРЕЦ РАЗГРАД II
Рефер: Стилян Колев
ЦСКА 1948 СОФИЯ – ДОБРУДЖА ДОБРИЧ
Рефер: Любослав Любомиров
4 ноември (понеделник), 14:45 часа
ЯНТРА ГАБРОВО – ПИРИН БЛАГОВГРАД – пряко по Диема спорт
Рефер: Ивайло Ненков
5 ноември (вторник!), 14:30 часа
БОТЕВ ПЛОВДИВ II – СПАРТАК ПЛЕВЕН
Рефер: Петър Аспарухов