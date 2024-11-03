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Спорт

Втора лига – 15 кръг – програма

Редактор

3 ноември (неделя), 14:30 часа

МИНЬОР ПЕРНИК – МОНТАНА
Рефер: Денислав Сталев

СТРУМСКА СЛАВА РАДОМИР – НЕСЕБЪР
Рефер: Мариян Грабенчарски

МАРЕК ДУПНИЦА – ФРАТРИЯ
Рефер: Димитър Димитров

ЛОКОМОТИВ ГОРНА ОРЯХОВИЦА – СПОРТИСТ СВОГЕ
Рефер: Валентин Стефанов

ДУНАВ РУСЕ – ЛОВЕЧ
Рефер: Християна Гутева

3 ноември (неделя), 15:30 часа

ЕТЪР ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ЦСКА СОФИЯ
Рефер: Иван Иванов

4 ноември (понеделник), 14:30 часа

БЕЛАСИЦА ПЕТРИЧ – ЛУДОГОРЕЦ РАЗГРАД II
Рефер: Стилян Колев

ЦСКА 1948 СОФИЯ – ДОБРУДЖА ДОБРИЧ
Рефер: Любослав Любомиров

4 ноември (понеделник), 14:45 часа

ЯНТРА ГАБРОВО – ПИРИН БЛАГОВГРАД – пряко по Диема спорт
Рефер: Ивайло Ненков

5 ноември (вторник!), 14:30 часа

БОТЕВ ПЛОВДИВ II – СПАРТАК ПЛЕВЕН
Рефер: Петър Аспарухов

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