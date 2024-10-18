Втора лига – 13 кръг – програма
18 октомври, петък, 14:15 часа
МОНТАНА – ПИРИН БЛАГОЕВГРАД – пряко по Диема Спорт
Главен съдия: Тодор Киров
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18 октомври, петък, 16:00 часа
ЯНТРА ГАБРОВО – ЛУДОГОРЕЦ II РАЗГРАД
Главен съдия: Владимир Кирилов
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Главен съдия: Георги Стоянов
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19 октомври, събота, 16:00 часа
БЕЛАСИЦА ПЕТРИЧ – СПАРТАК ПЛЕВЕН
Главен съдия: Любомир Вушовски
ЛОКОМОТИВ ГОРНА ОРЯХОВИЦА – ЛОВЕЧ
Главен съдия: Мартин Марков
ЦСКА 1948 II СОФИЯ – ДУНАВ РУСЕ
Главен съдия: Кристина Георгиева
19 октомври, събота, 17:30 часа
ЕТЪР ВЕЛИКО ТЪРНОВО – СПОРТИСТ СВОГЕ
Главен съдия: Станислав Апостолов
20 октомври, неделя, 16:00 часа
СТРУМСКА СЛАВА РАДОМИР – ЦСКА СОФИЯ II
Главен съдия: Васимир Маруан Ел-Хатиб
Главен съдия: Стефан Гурков
МАРЕК ДУПНИЦА – ДОБРУДЖА ДОБРИЧ
Главен съдия: Михаел Павлов