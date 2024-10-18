петък, октомври 18, 2024
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Спорт

Втора лига – 13 кръг – програма

Редактор

18 октомври, петък, 14:15 часа

МОНТАНА – ПИРИН БЛАГОЕВГРАД – пряко по Диема Спорт

Главен съдия: Тодор Киров

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18 октомври, петък, 16:00 часа

ЯНТРА ГАБРОВО – ЛУДОГОРЕЦ II РАЗГРАД

Главен съдия: Владимир Кирилов

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МИНЬОР ПЕРНИК – НЕСЕБЪР

Главен съдия: Георги Стоянов

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19 октомври, събота, 16:00 часа

БЕЛАСИЦА ПЕТРИЧ – СПАРТАК ПЛЕВЕН

Главен съдия: Любомир Вушовски

ЛОКОМОТИВ ГОРНА ОРЯХОВИЦА – ЛОВЕЧ

Главен съдия: Мартин Марков

ЦСКА 1948 II СОФИЯ – ДУНАВ РУСЕ

Главен съдия: Кристина Георгиева

19 октомври, събота, 17:30 часа

ЕТЪР ВЕЛИКО ТЪРНОВО – СПОРТИСТ СВОГЕ

Главен съдия: Станислав Апостолов

20 октомври, неделя, 16:00 часа

СТРУМСКА СЛАВА РАДОМИР – ЦСКА СОФИЯ II

Главен съдия: Васимир Маруан Ел-Хатиб

БОТЕВ II ПЛОВДИВ – ФРАТРИЯ

Главен съдия: Стефан Гурков

МАРЕК ДУПНИЦА – ДОБРУДЖА ДОБРИЧ

Главен съдия: Михаел Павлов

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