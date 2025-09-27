Втора лига – 10 кръг – програма
27 септември 2025 г., събота, 15:30 ч.
СЕВЛИЕВО – ЛОКОМОТИВ ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Рефер: Мартин Великов
27 септември 2025 г., събота, 17:00 ч.
ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС – БЕЛАСИЦА ПЕТРИЧ
Рефер: Валентин Стефанов
СПОРТИСТ СВОГЕ – СПАРТАК ПЛЕВЕН
Рефер: Станимир Тодоров
ЯНТРА ГАБРОВО – МИНЬОР ПЕРНИК
Рефер: Ивайло Ненков
28 септември 2025 г., неделя, 17:00 ч.
МАРЕК ДУПНИЦА – ЦСКА СОФИЯ II
Рефер: Стефан Гурков
28 септември 2025 г., неделя, 18:00 ч.
ЕТЪР ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ВИХРЕН САНДАНСКИ
Рефер: Светослав Лазаров
29 септември 2025 г., понеделник, 17:00 ч.
ЛУДОГОРЕЦ РАЗГРАД II – ПИРИН БЛАГОЕВГРАД
Рефер: Димитър Буров
29 септември 2025 г., понеделник, 17:30 ч.
ХЕБЪР ПАЗАРДЖИК – ДУНАВ РУСЕ
Рефер: Васил Минев