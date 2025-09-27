събота, септември 27, 2025
Втора лига – 10 кръг – програма

27 септември 2025 г., събота, 15:30 ч.

СЕВЛИЕВО – ЛОКОМОТИВ ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Рефер: Мартин Великов

27 септември 2025 г., събота, 17:00 ч.

ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС – БЕЛАСИЦА ПЕТРИЧ
Рефер: Валентин Стефанов

СПОРТИСТ СВОГЕ – СПАРТАК ПЛЕВЕН
Рефер: Станимир Тодоров

ЯНТРА ГАБРОВО – МИНЬОР ПЕРНИК
Рефер: Ивайло Ненков

28 септември 2025 г., неделя, 17:00 ч.

МАРЕК ДУПНИЦА – ЦСКА СОФИЯ II
Рефер: Стефан Гурков

28 септември 2025 г., неделя, 18:00 ч.

ЕТЪР ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ВИХРЕН САНДАНСКИ
Рефер: Светослав Лазаров

29 септември 2025 г., понеделник, 17:00 ч.

ЛУДОГОРЕЦ РАЗГРАД II – ПИРИН БЛАГОЕВГРАД
Рефер: Димитър Буров

29 септември 2025 г., понеделник, 17:30 ч.

ХЕБЪР ПАЗАРДЖИК – ДУНАВ РУСЕ
Рефер: Васил Минев

