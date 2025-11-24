понеделник, ноември 24, 2025
Всяко домакинство на Добруджа е празник!

Редактор

А когато е празник – има и подаръци!

🔰 Стотици фенове облякоха жълто-зелено още преди първия съдийски сигнал на последните мачове в Добрич, а сме приготвили още много за следващия мач срещу шампиона Лудогорец.

👕 BETHUB беше отново до Добруджа за мача с Локомотив – с подаръци, усмивки и настроение.

📸 Виж кадрите от „Дружба“ и не забравяй, че можеш да подкрепиш отбора със специалния Бонус Добруджа: https://tinyurl.com/bonus-dobrudzha

🔞 Хазартът носи риск от развиване на зависимост! Играй отговорно!

