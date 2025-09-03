Всичко след 7 кръг на БПФЛ Фентъзи лига – Ивайло Чочев е номер 1

Измина кръг 7 в БПФЛ Фентъзи, който бе първият с пълни 8 мача от няколко кръга насам.

Кръгът не бе особено резултатен като средния резултата на фентъзи мениджърите бе 39 т. Ето и кратък на обзор на случилото се.

Лудогорец успя да победи Ботев Пловдив с 2:1, а там разбира се Ивайло Чочев бе над всички с гол и аситенция, 3 точки бонус и общо 13 т., а за Ботев се отличи Николай Минков с 8 т., който е най-постоянният играч на “канарчетата”.

Левски също победи с 2:1 у дома коравият тим на ЦСКА1948, отличиха се Майкон и Кристиан Димитров съответно с голове и 10 т.и 8 т., а Мамаду Диало от гостите също с гол с 9 т. Отборът на Черно Море загуби като гост с 0:1 от силно представящият се тим на Ботев Враца, за който Димитър Евтимов записа 8 т.на вратата, а Владислав Найденов с гол постигна 10 т. Четвърта поредна суха мрежа за отборът от Враца.

Отборът на Локомотив София загуби със същия резултат като гост на Септември, въпреки че мачът се игра на техния стадион. Отличиха стражът Янко Георгиев с 8 т. и голмайсторът Фонтейн с 8 т.

Тимът на Локомотив Пловдив остава непобеден след победа като гост с 2:1 срещу Спартак Варна, играчите на пловдивчани, които се отличиха за защитникът Мартин Русков с 8 т.и голмайсторът Умарбаев с 11 т.

Продължаваме с атрактивния двубой между Арда и Берое – 2:2. С най-много от мача излязоха нападателите Георги Николов с 12т.и Алберто Салидо (Мустака) с 11 т.

Пореден разочароващ мач за ЦСКА срещу Славия, въпреки гол и асистенция Джеймс Ето’о се превърна в грешник оставяйки своя отбор с 10 човека през втората част. “Кошмарът” Леандро Годой записа 7 т., Ето’о остана със 7 т., а Кристиан Балов от “белите” е с 10 т., а Янис Гермуш 7 т., както и бранителят Жордан Варела със същия актив.

В мача на новаците в Първа Лига рутинна домакинска победа записа тимът на Монтана с 2:0 срещу Добруджа, като отборът на домакините остава непобеден у дома, където явно и стените помагат. Най-много точки в мача записа Васил Симеонов (вратар) с 9т, а Борис Димитров (трети пореден мач с гол) успя да отбележи гол и да получи 7 т., както и бранителите Мартин Михайлов, Костадин Илиев и Соломон Джеймс.

Ивайло Чочев (полузащитник, Лудогорец) е играчът с най-много точки (13) в кръг 7 след гол, асистенция и 3 точки бонус в двубоя срещу Ботев Пловдив.

Вратари:

1) Васил Симеонов – 9 т.

2) Димитър Евтимов, Янко Георгиев – 8 т.

3) Даниел Наумов – 6 т.

Защитници:

1) Майкон – 10 т.

2) Едвин Куртулуш – 9 т.

3) Мартин Русков, Кристиан Димитров – 8 т.

Полузащитници:

1) Ивайло Чочев – 13 т.

2) Парвизджон Умарбаев – 11 т.

3) Владислав Найденов, Кристиян Балов – 10 т.

Нападатели:

1) Георги Николов – 12 т.

2) Алберто Салидо – 11 т.

3) Мамаду Диало – 9 т.

Какво ви препоръчахме в изминалия 7-ми кръг с нашия напоследък във форма скаут и колко точки постигна отбора ни – вижте в следващите редове:

Светослав Вуцов – 1 т.

Патрик-Габриел Галчев 2 т.

Костадин Илиев – 7 т.

Оливие Вердон (не играе) влиза Мартин Христов – 7 т.

Ивайло Чочев – 13 т.

Текпетей – 2 т.

Светослав Ковачев – 2 т.

Спас Делев – 2 т.

Анте Аралица (К.) -2 т.

Борис Димитров – 7 т.

Или общо 45 т., в кръг с 39 т. средна стойност на точките за всички играчи, при по-адекватен избор на капитан, точките можеше да бъдат над 55, но контузията на Аралица в 21-вата минута ни лиши от шанс за повече точки.

Ето кои играчи от Първа Лига са получили повиквателни за националните си отбори:

Левски: Мустафа Сангаре – Мали, Кристиан Макун – Венецуела, Никола Серафимов – Северна Македония, Светослав Вуцов България “А“, Кристиан Димитров България „А“, Марин Петков България „А“, Радослав Кирилов България „А“, Асен Митков България “под 21г.”, Борислав Рупанов България “под 21г.”

ЦСКА: Йоанис Питас – Кипър, Лумбард Делова – Косово, Фьодор Лапоухов – Беларус, Сейни Санянг – Гамбия , Мика Пинто – Люксембург, Теодоро Иванов България “под 21″

ЦСКА 1948: Мамаду Диало – Мавритания, Хосе Мартинес – Боливия, Диего Медина – Боливия

Монтана: Марсио Роса – Кабо Верде, Емануел Екеле – младежки национален отбор на Нигерия

Лудогорец: Антон Недялков – България „А“, Ивайло Чочев – България „А“, Симеон Шишков – България “под 21”. Няма информация за чужденците в Лудогорец, но на този етап няма други национали от “орлите”.

Черно Море: Живко Атанасов – България „А“, Васил Панайотов – България „А“, Берк Бейхан – България “под 21″, Георги Лазаров – България “под 21″, Николай Златев – България “под 21″

Ботев Пловдив: Николай Минков – България „А“, Никола Илиев – България “под 21”

Славия: Мартин Георгиев – България “под 21″, Кристиян Балов – България “под 21″, Роберто Райчев – България “под 21″

Арда: Светослав Ковачев – България “А“

Локомотив Пловдив: Петър Андреев – България “под 21”

Берое: Викторио Вълков – България “под 21”

Септември: Кубрат Йонашчъ – България “под 21″, Захари Атанасов – България “под 21”

Спартак Варна: Цветослав Маринов – България “под 21”

Ботев Враца: Антоан Стоянов – България “под 21”

Монтана: Борис Димитров – България “под 21”

След кръг 7 предстоят 2 седмици пауза и “зрелището” за националните отбори, включително 2 мача на България – срещу Испания (Д) и Грузия (Г).

Обръщаме внимание и на генералното класиране, където потребител с отбор “farcry” продължава да води в класирането, но вече “само” с 21 точки преднина пред Максим Добдуджалиев и 26 точки пред Валентин Великов. Очаквайте всичко най-интересно преди кръг 8 след края на двубоите на националните отбори.

Намери играта тук: game.ffstars.bg

Изтегли мобилното приложение: Google Play или Apple Store

Facebook

Twitter



Shares