Всичко след 14 кръг на BPFL Фентъзи

Кръг 14 в БПФЛ Фентъзи вече е в историята, а в него видяхме интересни мачове, скандално прекратен двубой, сравнително резултатни мачове и някои изненади.

Този път средния резултат на фентъзи мениджърите бе 48 т., с 2 по-малко от кръг 13.

Ще говорим и за постигнатото от отбора на скаута, както и за предстоящата смяна на цените на играчите, но преди това по традиция, ето и кратък на обзор на случилото се по терените в Първа Лига през изминалите дни.

Започваме обаче с играчът на кръг 14, дори този път са двама – Майкон и Томаш Силва с по 15 т. И двамата реализираха гол, направиха суха мрежа и получиха 3 т. бонус. Интересното е, че Майкон е с цели 36% притежание от фентъзи мениджърите, докато Томаш Силва е с 0% притежание, нормално като се има предвид, че е защитник на Добруджа на цена от 4,5 м.

Продължаваме с мачовете в хронологичен ред – откриващият мач за кръга протипостави Добруджа и Спартак Варна и първата изненада бе налице – победа с 2:0 за домакините. Първа победа от 9 мача насам в Първа Лига. Играчите с най-много точки са Томаш Силва с 15 т. (вече говорихме за него) и Ивайло Михайлов с 6 т. и 1 отбелязан гол на сметката си. Матеус Леони е с 10 т. (асист+суха мрежа), а Лукас Кардосо добави 1 асист и 2 т. бонус и остана със 7 т.

Вторият двубой бе скандалът на кръга – Локомотив Пловдив и Ботев Пловдив, прекъснат точно преди полувремето заради удар с бутилка вода срещу вратаря на гостите Даниел Наумов. За огромно наше съжаление, както и на феновете на двата отбора мача бе прекратен. Жалко, че по стадионите има такива лумпени, които продължават да живеят мислено в 19-ти век, абсолютно недопустимо е да обстрелваш футболисти с вода от трибуните.

Как реагирахме в БПФЛ Фентъзи на тази ситуация – играчите ще получат точки до 45-та минута, както и точки по бонус системата ни, 3 точки за Неделев (9 т.) и Переа (8 т.), 2 за Умарбаев и Калу и по 1 точка за всички останали без жълт картон. Надяваме се, че това ще бъде последният такъв случай. Време е отново за футбол – Септември загуби от Славия с 0:1 у дома, а точките към стадион Славия отнесоха Илиян Стефанов 10 т. (гол и най-добър полузащитник за кръга) и Емил Стоев с 8 т. (асист). Всички защитници на “белите” и вратаря Леви Нтумба са със суха мрежа.

В първия неделен двубой ЦСКА продължи възходящата линия на представяне и победи с 3:1 у дома Монтана (4-та поредна победа във всички турнири). Над всички бе “любимецът” ни Сантиаго Годой “Кошмара” в случая за Монтана с 2 гола от дузпи и записа 13 т. след 3 т. бонус. Другите играчи на “червените” са Бруно Жордао с 9 т. (гол), Петко Панайотов 5 т. (гол), а за Монтана Филип Ежике се отличи с 7 т. (гол).

Очакваното се случи и на двубоя Арда – Левски. Пореден силен мач за “сините” и шеста поредна победа във всички турнири. Над всички бе Майкон с 15 т. и приза “Играч на кръга”, докато таранът Мустафа Сангаре остана със 7 т. (гол), Георги Костадинов 6 т. (асист) и Асен Митков 6 т. (асист), Евертон Бала също с 6 т. (асист) бяха сред играчите с добри точки. Светослав Вуцов продължава със сухите мрецжи и успя да вземе 7 т. от двубоя. Последният за събота двубой противопостави Черно Море и Лудогорец, които предоставиха постна продукция и 0:0, което не е изненада след същия резултат в гостуванията на Левски и ЦСКА, въпреки че “орлите” се освободиха от треньора си Руи Мота. Играчите с най-много точки – Сержио Падт 10 т., а от варненци – Кристиан Томов 9 т., както и всеки защитник играл над 60 минути в двубоя.

Преминава към мачовете от понеделник, 2 на брой. Локомотив София победи като гост Берое с убедителното 3:1, след 9 мача без успех. Отличиха Кауе Карузо с 2 асистенции (10 т.), Патрик-Габриел Галчев 7 т. (гол) и Октавио 6 т. (гол), докато за домакините Йесид Валбуена с гол и 7 т., а завърналия се Алберто Салидо допринесе с асистенция и 4 т. след влизане от пейката. Последния мач за кръг 14 бе Ботев Враца – ЦСКА 1948, който обаче се оказа вторият нулев резултат за кръга. Димитър Евтимов обра точките от двубоя, като стана вратар номер 1 за кръга с 11 т., успя да направи цели 6 спасявания след удари на играчи от ЦСКА 1948. Защитниците на двата отбора получиха суха мрежа и с това се изчерпва анализа на този двубой.

Ето кои играчи по постове се представиха най-добре.

Вратари:

1) Д. Евтимов – 11 т.

2) С. Падт – 10 т.

3) К. Томов – 9 т.

Защитници:

1) Томаш Силва, Майкон – 15 т.

2) М. Леони – 10 т.

3) Р. Бидунга – 8 т.

Полузащитници:

1) И. Стефанов – 10 т.

2) Б. Жордао, Т. Неделев – 9 т.

3) Е. Стоев – 8 т.

Нападатели:

1) Л. Годой – 13 т.

2) К. Карузо – 10 т.

3) Х. Переа – 8 т.

Томаш Силва и Майкон са играчите на кръга с по 15 точки!

Какво ви препоръчахме в изминалия 14-ти кръг с нашия напоследък във форма скаут и колко точки постигна отбора ни – вижте в следващите редове:

Вратар:

Лапоухов – 2

Защитници:

Майкон – 15, Пастор – 2, Гашевич – 7

Полузащитници:

Чочев – 3, Коуто – 2, Собреро – 3, Сула -1

Нападатели:

Сангаре (ВК) – 7, Питас (К) – 4, Диало – 1

Резултат: 47

Средно: 48

Не сме доволни от резултата, но колебанието Питас или Годой буквално ни отне 12 т., разбира се без оправдания от наша страна, но дори контузията на Мазир Сула бе малшанс за нашият уж корав тим. Въпреки всичко останахме само на 1 точка от средния резултат за кръга.

Напомняме на всички фентъзи мениджъри, че в четвъртък 20 ноември, веднага след паузата за национални отбори ще има промяна на цените на играчите след кръг 15.

Отправяме поглед и към генералното класиране, в което имаше сериозни размествания още в предишния кръг. Ето как изглежда и след кръг 14, битката е все по-оспорвана и нещата отиват към сериозни надлъгвания между най-добрите мениджъри. Ето и топ 5.

Павел Георгиев (Непобедимите) 833 т. Георги Ценов (Кошмарът на Даниел Якимов) 828 т. Иван Георгиев (IG10’s Team) 803 т. Мариус Симеонов (Xperia) 801 т. Farcry 797 т.

Това беше всичко най-интересно от кръг 14, очкавайте нашият материал преди кръг 15 утре следобяд. Кръга започва в петък 07.11 от 15:00 ч.

Крайният срок за трансфери ще бъде 14:00ч. Успех на всички!

