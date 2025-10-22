Всичко след 12 кръг на БПФЛ Фентъзи

Измина кръг 12 в БПФЛ Фентъзи, в който видяхме интересни мачове и изненади.

Този път кръгът не бе особено резултатен като средния резултат на фентъзи мениджърите бе само 39 т. По традиция, ето и кратък на обзор на случилото се по терените в Първа Лига през изминалите дни.

Започваме хронологично – откриващият мач за кръга противопостави Локомотив Пловдив и Ботев Враца, като този пловдивчани нанесоха най-тежката загуба на гостите за сезона. Играч номер 1 на кръга е Жулиен Лами с 14 т., като се отличиха и Боян Милосавлиевич с 7 т. и Хуан Переа с 10 т. Суха мрежа за всички защитници на Локомотив и пореден мач без домакинска загуба.

Във вторият двубой Ботев Пловдив и Славия завъртяха 1:1, възможно най-неприятният фентъзи футбол резултат, а единствените записани сериозни точки записаха Армстонг Око-Флекс от домакините с 10 т. и Емил Стоев от гостите с 8 т. Гермуш от Славия остана с 6 т., а Николай Минков за пореден път даде принос с 7 т.

Третият двубой за кръга бе Лудогорец – Спартак Варна, отново със същия споменат за неприятен резултат за фентъзи 1:1. Ксанде над всички за гостите с 10 т., а от домакините единствено Ивайло Чочев влязъл на почивката записа 4 т., а Петър Станич пък записа 10 т. за разградчани. В нискорезултатен двубой ЦСКА спечели гостуването си на Добруджа с минималното 1:0, а Фьодър Лапоухов с 10 т. и Йоанис Питас с 8 т. бяха най-резултатни за ЦСКА, а Джеймс Ето’о записа 7 т., суха мрежа пък за всички защитници донесе 6 т. за игралите над 60 минути защитници на ЦСКА.

В може би най-интересният мач за кръга Левски обърна Черно Море от 0:1 на почивката до 3:1 в гостуването си на трудния за игра стадион на Черно Море. Над всички бе Мустафа Сангаре с 2 гола и 13 т., а Борислав Рупанов добави 10 т., а от домакините Селсо Сидни записа 7 т., като Георги Лазаров добави 5 т. В късния неделен двубой Локомотив София загуби с 0:1 у дома от силнопредставящият се тим на ЦСКА 1948.

Пореден мач с добри точки за Мамаду Диало с 6 т. с 1 асистенция, а Димитър Шейтанов допринесе с 10 т., Елиас Франко пък отбеляза гола в двубоя и остана с 8 т. Суха мрежа за гостите пък донесе допълнителни точки на всички фентъзи мениджъри селектирали тези играчи на ЦСКА 1948. Предпоследният мач от кръга също завърши 0:1, като Арда загуби у дома от Септемрви. Поредният гол на Бертран Фоурие (този път от дузпа) му донесе 8 т., но над всички бе вратарят на Септевмрви Янко Георгиев с 11 т. Матео Стаматов, Себастиян Уейд, Робин Шутен записаха по 7 т. Фоурие пък вече е голмайстор на Първа Лига с 9 гола.

В последния двубой от кръга Берое не успя да победи Монтана у дома и двубоят завърши наравно 1:1. Алберто Салидо (Мустака) се отличи с попадение, но излезе с контузия на почивката и остана с 6т., за готите пък Филип Ежике записа гол и 8 т., което го направи играчът с най-много точки в този мач. Казахме ви за резултат 1:1, това е положението за всички.

Жулиен Лами (полузащитник, Локомотив Пловдив) пък е играч на кръг 12 с чудовищните (за кръга) 14 т. Чудесно представяне от играчът на Локомотив, наблюдавайте го внимателно и в следващите кръгове.

Ето кои играчи по постове се представиха най-добре.

Вратари:

1) Янко Георгиев – 11 т.

2) Фьодър Лапоухов, Димитър Шейтанов – 10 т.

3) Боян Милосавлиевич – 7 т.

Защитници:

1) Мартин Христов – 12 т.

2) Огнйен Гашевич, Диего Медина, Матео Стаматов, Себастиян Уейд, Робин Шутен – 7 т.

3) Енцо Еспиноса, Мартин Русков, Лукас Риан, Ефе Али, Пастор, А. Лапеня, Л. Делова – 6 т.

Полузащитници:

1) Ж. Лами – 14 т.

2) Армстронг Око-Флекс, Петър Станич, Ксанде – 10 т.

3) Емил Стоев, Елиас Франко – 8 т.

Нападатели:

1) Мустафа Сангаре – 13 т.

2) Хуан Переа, Борислав Рупанов – 10 т.

3) Йоанис Питас, Бертран Фоурие, Филип Ежике – 8 т.

Какво ви препоръчахме в изминалия 11-ти кръг с нашия напоследък във форма скаут (особено в кръг 10)и колко точки постигна отбора ни – вижте в следващите редове:

Вратар:

Артур Мота – 3

Защитници:

А. Мартино – 5, Сон – 1, Вердон – 2

Полузащитници:

Чочев – 4, Х. Пинеда – 2, А. Око-Флекс – 10, Карагарен – 1

Нападатели:

А. Салидо (К) – 12, Годой – 2, М.Диало (ВК) – 6

Или общо 48 т., в кръг с 39 т. средна стойност на точките за всички играчи, определено издънката на Лудогорец срещу Спартак Варна допринесе за по-слабия от обикновено кръг, а Леандро Годой наистина се превръща в кошмар що се касае до нашата селекция. Малшанс с контузията на капитана ни Алберто Салидо, който бе изваден на полувремето заради травма също изигра роля за представянето на скаута в този кръг. Топ попадението беше Армстронг Око-Флекс, който продължава да носи точки почти всеки кръг.

Отправяме поглед и към генералното класиране, в което потребител с отбор “farcry” продължава да води в класирането с 703 точки, но вече “само” с 13 точки преднина пред Максим Добдуджалиев и 20 точки пред новонастанилия се в топ3 Иван Георгиев(отбор IG10’s team). Очаквайте всичко най-интересно преди кръг 13 и разбира се селекцията ни на играчи за предстоящият кръг в четвъртък следобед на bpfl.bg и в социалните мрежи.

Следващият 13-ти кръг ще стартира в петък 24.10 от 15 ч.

Facebook

Twitter



Shares