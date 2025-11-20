Всичко преди 16 кръг на BPFL Фентъзи
Кръг 16 идва бавничко и след пауза за мачовете на националните отбори, включително двете срещи за българските национали, които записаха победа срещу Грузия и загуба срещу Турция.
След паузата в днешния ден сменихме и цените на играчите след кръг 15, като най-долу в материала може да видите всички промени на цени по отбори. Връщаме се обратно към кръг 16, който ще бъде открит от Берое и Спартак Варна.
Вече направихме обзор на кръг 15 и ключовите моменти от него, време е да отправим поглед към кръг 16 и предизвикателствата, които ни очакват там, разбира се ще ви предложим и алтернативни варианти в отбора на скаута за кръг 16. На първо ще откроим в кои мачове можем да търсим сериозен точков актив.
Берое – Спартак Варна, гостите са в сериозна криза от към резултати, макар че и Берое са с 4 поредни загуби. Тук обаче очакваме победа на домакините с дейното участие на Алберто Салидо. Вероятно и суха мрежа.
ЦСКА – Ботев Пловдив, “армейците” са във възход и след победата срещу Левски очакваме домакинска победа след 6 поредни победи във всички турнири. Петко Панайотов, Йоанис Питас и Леандро Годой очакваме да бъдат замесени в головете за “червените”.
Монтана – Левски, очакваме лидерът в класирането да спечели този двубой, вероятно и със суха мрежи. Контузени за Левски са Карл Фабиен и Ради Кирилов (под въпрос), а Марин Петков е наказан. Доверяваме се на Сангаре и Евертон Бала за головете в този мач.
Септември – Лудогорец и Добруджа – Локомотив Пловдив са 2 мача, в които се очакват позитивни резултати за гостите, докато за Лудогорец Ивайло Чочев е най-резултатен, за Локомотив Пловдив може да се селектира Парвизджон Умарбаев или Жулиен Лами срещу колебливият тим на Добруджа.
Гарантираме, че този кръг ще бъде с доста по-висока средна резултатност от кръг 15. Ето и отбора на скаута, който бихме искали да споделим преди кръг 16, след фиаското в кръг 15.
Вратар:
Фьодър Лапоухов
Защитници:
Франсиско Сон – Оливие Камден – Майкон
Полузащитници:
Петко Панайотов – Емил Стоев – Ивайло Чочев – Парвизджон Умарбаев
Нападатели:
Леандро Годой (К) – Мустафа Сангаре (ВК) – Алберто Салидо
Избираме отново система 3-4-3 очакваме чудеса от нападението на Левски, ЦСКА и Берое, затова сме селектирали техните нападатели, а Умарбаев и Стоев са в чудесна форма и прилична бюджетна цена под 6 милиона, докато Сон е една от малкото константи в представянето на Лудогорец. Очакваме 60 точки минимум с този отбор и завръщането като капитан на нашия “кошмар” Леандро Годой.
Наказани преди кръг 16 са Пастор(ЦСКА), Марин Петков(Левски), Хуан Переа (Локомотив Пловдив), Ди Матео Ловрич(Добруджа)и Йесид Валбуена (Берое).
Успех на всички в кръг 16, краен срок за трансфери – утре (петък) 15:45 ч.
Както обещахме, ето и промените на цените на всички играчи след кръг 15:
ЛУДОГОРЕЦ
Хендрик Бонман – 0.1
Едвин Куртулуш – 0.2
Диниш Алмейда – 0.1
Оливие Вердон – 0.1
Йоел Андерсон – 0.2
Идан Нахмиас – 0.1
Педро Нареси – 0.1
Ивайло Чочев + 0.1
Дерой Дуарте – 0.1
Кайо Видал – 0.2
Бърнард Текпетей – 0.1
Станислав Иванов – 0.2
Ерик Маркус – 0.3
Емерсон Родригес – 0.1
Филип Калоч – 0.1
Ив Биле – 0.2
Матеус Машадо – 0.1
Квадво Дуа – 0.1
ЛЕВСКИ
Светослав Вуцов + 0.1
Цунами – 0.1
Алдаир – 0.2
Майкон + 0.1
Оливер Камдем + 0.1
Евертон Бала + 0.1
Патрик Мислович – 0.1
Фабио Лима – 0.2
Асен Митков + 0.1
Радослав Кирилов – 0.1
Карл Фабиен – 0.2
Рилдо – 0.2
Мазир Сула – 0.1
Акрам Бурас – 0.1
Мустафа Сангаре + 0.1
Борислав Рупанов – 0.1
ЦСКА
Фьодър Лапоухов + 0.2
Густаво Бусато – 0.2
Пастор + 0.2
Адриан Лапеня + 0.1
Анжело Мартино + 0.1
Иван Турицов – 0.1
Сейни Санянг – 0.2
Брайън Кордоба – 0.1
Джеймс Ето’о + 0.1
Петко Панайотов + 0.1
Олаус Скаршем – 0.2
Давид Сагер – 0.1
Иван Тасев – 0.1
Мохамед Брахими – 0.1
Кевин Додай – 0.1
Йоанис Питас + 0.1
Леандро Годой + 0.2
ЦСКА 1948
Огнйен Гашевич + 0.1
Хуан Карион – 0.1
Лаша Двали – 0.1
Андре Хофман – 0.1
Егор Пархоменко – 0.1
Елиас Франко + 0.1
Браян Собреро + 0.1
Фредерик Масиел – 0.1
Марто Бойчев – 0.1
Луиз Вагнер – 0.1
Мамаду Диало + 0.1
Атанас Илиев – 0.2
ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ
Боян Милосавлиевич + 0.1
Ефе Али + 0.1
Лукас Риан + 0.1
Парвизджон Умарбаев + 0.1
Жулиен Лами + 0.1
Каталин Иту – 0.1
Димитър Илиев – 0.2
Джани Политино – 0.1
Петър Андреев – 0.1
ЧЕРНО МОРЕ
Кристиан Томов + 0.1
Пламен Илиев – 0.2
Живко Атанасов + 0.1
Асен Дончев + 0.1
Дани Мартин + 0.1
Цветомир Панов – 0.1
Николай Златев – 0.1
Жоао Педро – 0.1
Асен Чандъров – 0.1
Васил Панайотов – 0.1
Давид Телеш – 0.1
Фелипе Кардосо – 0.1
Андреас Калкан – 0.2
Уеслен Жуниор – 0.1
Густаво Франса – 0.2
СЛАВИЯ
Леви Нтумба + 0.2
Иван Андонов – 0.1
Лазар Марин + 0.1
Диего Фераресо + 0.1
Жордан Варела – 0.1
Емил Стоев + 0.2
Иван Мичнев + 0.1
Роберто Райчев – 0.1
Кристиян Стоянов – 0.1
Тони Тасев – 0.2
Денислав Александров – 0.1
Марко Милетич – 0.1
БОТЕВ ВРАЦА
Димитър Евтимов + 0.1
Ариан Кабаши + 0.1
Никола Влайкович – 0.1
Мартин Дичев – 0.1
Мартин Ачков – 0.1
Дилян Георгиев – 0.2
Даниел Генов + 0.1
Радослав Цонев + 0.2
Владислав Найденов – 0.1
Антоан Стоянов – 0.1
Мартин Смоленски – 0.2
Аймен Суда – 0.1
Хосе Гайегос – 0.1
Мартин Петков – 0.1
БОТЕВ ПЛОВДИВ
Даниел Наумов – 0.1
Никола Солдо – 0.1
Енок Куатенг – 0.2
Андрей Йорданов – 0.1
Константинос Балоянис – 0.2
Симеон Петров – 0.1
Джон Емануел – 0.1
Армстронг Око-Флекс + 0.2
Абрахам Оджо – 0.1
Таилсон – 0.2
Никола Илиев – 0.2
Талес – 0.1
Франклин Маскоте – 0.1
Димитър Митков – 0.1
Стивън Петков – 0.1
ЛОКОМОТИВ СОФИЯ
Мартин Величков – 0.2
Садио Дембеле – 0.1
Джунейт Али – 0.1
Ангел Лясков – 0.1
Спас Делев – 0.1
Етол Дост – 0.1
Реян Даскалов – 0.1
Луан Аугусто – 0.1
Диего Рапосо – 0.1
Красимир Станоев – 0.1
Митко Митков – 0.1
Доналдо Ацка – 0.1
Анте Аралица – 0.2
Георги Минчев – 0.1
СПАРТАК ВАРНА
Максим Ковальов – 0.1
Матео Петрашило – 0.1
Деян Лозев – 0.1
Ангел Грънчов – 0.1
Илкер Будинов – 0.1
Александър Георгиев – 0.1
Бернардо Коуто + 0.2
Емил Янчев – 0.1
Дамян Йорданов – 0.1
Саад Мухачар – 0.1
Жак Пехливанов – 0.1
Георг Стояновски + 0.1
Даниел Халачев – 0.1
АРДА
Анатолий Господинов – 0.1
Вячеслав Велев – 0.1
Феликс Ебоа – 0.1
Димитър Велковски – 0.1
Джелал Хюсеинов – 0.1
Емил Виячки – 0.1
Антонио Вутов – 0.1
Серкан Юсеин – 0.1
Ивелин Попов + 0.1
Давид Акинтола – 0.1
Иснаба Манев – 0.1
Светослав Ковачев – 0.2
Иван Тилев – 0.1
Патрик Луан – 0.1
Георги Николов – 0.2
БЕРОЕ
Артур Мота – 0.1
Хуан Саломони – 0.1
Викторио Вълков – 0.1
Жоао Милейрао – 0.1
Факундо Костантини – 0.1
Тижан Сона – 0.1
Висенте Лонгиноти – 0.1
Кайо Лопес – 0.1
Карлос Алгара – 0.1
Алекс Масого – 0.1
Нене – 0.1
Хуанка Пинеда – 0.1
Джанлука Коя – 0.1
Факундо Аларкон – 0.1
СЕПТЕМВРИ
Янко Георгиев – 0.1
Георги Върбанов – 0.1
Себастиян Уейд – 0.1
Симеон Василев – 0.1
Валантайн Озорнвафор – 0.1
Николас Фонтейн + 0.1
Мойсес Пара – 0.1
Йоан Бауренски – 0.1
Кубрат Йонасчъ – 0.1
Бертран Фоурие + 0.2
ДОБРУДЖА
Георги Аргилашки – 0.1
Джонатан Уртадо – 0.1
Анхел Пуерто – 0.1
Айкут Рамадан – 0.1
Антон Иванов – 0.1
Ди Матео Ловрич – 0.1
Красиан Колев – 0.1
Монтасар Трики – 0.1
Андриан Димитров – 0.1
Аарон Апия – 0.1
Ивайло Михайлов + 0.1
Милчо Ангелов – 0.1
МОНТАНА
Кострадин Илиев – 0.1
Мартин Михайлов – 0.2
Кристофър Ачемпонг – 0.1
Димитър Буров – 0.1
Антон Тунгаров – 0.1
Калоян Стрински – 0.1
Илиас Илиадис – 0.1
Томас Азеведо – 0.1
Петър Атанасов – 0.1
Ибрахим Мухамад – 0.1
Джоел Берхане – 0.1
Витиньо – 0.1
Филип Ежике + 0.2
Борислав Димитров – 0.1