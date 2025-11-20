Всичко преди 16 кръг на BPFL Фентъзи

Кръг 16 идва бавничко и след пауза за мачовете на националните отбори, включително двете срещи за българските национали, които записаха победа срещу Грузия и загуба срещу Турция.

След паузата в днешния ден сменихме и цените на играчите след кръг 15, като най-долу в материала може да видите всички промени на цени по отбори. Връщаме се обратно към кръг 16, който ще бъде открит от Берое и Спартак Варна.

Вече направихме обзор на кръг 15 и ключовите моменти от него, време е да отправим поглед към кръг 16 и предизвикателствата, които ни очакват там, разбира се ще ви предложим и алтернативни варианти в отбора на скаута за кръг 16. На първо ще откроим в кои мачове можем да търсим сериозен точков актив.

Берое – Спартак Варна, гостите са в сериозна криза от към резултати, макар че и Берое са с 4 поредни загуби. Тук обаче очакваме победа на домакините с дейното участие на Алберто Салидо. Вероятно и суха мрежа.

ЦСКА – Ботев Пловдив, “армейците” са във възход и след победата срещу Левски очакваме домакинска победа след 6 поредни победи във всички турнири. Петко Панайотов, Йоанис Питас и Леандро Годой очакваме да бъдат замесени в головете за “червените”.

Монтана – Левски, очакваме лидерът в класирането да спечели този двубой, вероятно и със суха мрежи. Контузени за Левски са Карл Фабиен и Ради Кирилов (под въпрос), а Марин Петков е наказан. Доверяваме се на Сангаре и Евертон Бала за головете в този мач.

Септември – Лудогорец и Добруджа – Локомотив Пловдив са 2 мача, в които се очакват позитивни резултати за гостите, докато за Лудогорец Ивайло Чочев е най-резултатен, за Локомотив Пловдив може да се селектира Парвизджон Умарбаев или Жулиен Лами срещу колебливият тим на Добруджа.

Гарантираме, че този кръг ще бъде с доста по-висока средна резултатност от кръг 15. Ето и отбора на скаута, който бихме искали да споделим преди кръг 16, след фиаското в кръг 15.

Вратар:

Фьодър Лапоухов

Защитници:

Франсиско Сон – Оливие Камден – Майкон

Полузащитници:

Петко Панайотов – Емил Стоев – Ивайло Чочев – Парвизджон Умарбаев

Нападатели:

Леандро Годой (К) – Мустафа Сангаре (ВК) – Алберто Салидо

Избираме отново система 3-4-3 очакваме чудеса от нападението на Левски, ЦСКА и Берое, затова сме селектирали техните нападатели, а Умарбаев и Стоев са в чудесна форма и прилична бюджетна цена под 6 милиона, докато Сон е една от малкото константи в представянето на Лудогорец. Очакваме 60 точки минимум с този отбор и завръщането като капитан на нашия “кошмар” Леандро Годой.

Наказани преди кръг 16 са Пастор(ЦСКА), Марин Петков(Левски), Хуан Переа (Локомотив Пловдив), Ди Матео Ловрич(Добруджа)и Йесид Валбуена (Берое).

Успех на всички в кръг 16, краен срок за трансфери – утре (петък) 15:45 ч.

Както обещахме, ето и промените на цените на всички играчи след кръг 15:

ЛУДОГОРЕЦ

Хендрик Бонман – 0.1

Едвин Куртулуш – 0.2

Диниш Алмейда – 0.1

Оливие Вердон – 0.1

Йоел Андерсон – 0.2

Идан Нахмиас – 0.1

Педро Нареси – 0.1

Ивайло Чочев + 0.1

Дерой Дуарте – 0.1

Кайо Видал – 0.2

Бърнард Текпетей – 0.1

Станислав Иванов – 0.2

Ерик Маркус – 0.3

Емерсон Родригес – 0.1

Филип Калоч – 0.1

Ив Биле – 0.2

Матеус Машадо – 0.1

Квадво Дуа – 0.1

ЛЕВСКИ

Светослав Вуцов + 0.1

Цунами – 0.1

Алдаир – 0.2

Майкон + 0.1

Оливер Камдем + 0.1

Евертон Бала + 0.1

Патрик Мислович – 0.1

Фабио Лима – 0.2

Асен Митков + 0.1

Радослав Кирилов – 0.1

Карл Фабиен – 0.2

Рилдо – 0.2

Мазир Сула – 0.1

Акрам Бурас – 0.1

Мустафа Сангаре + 0.1

Борислав Рупанов – 0.1

ЦСКА

Фьодър Лапоухов + 0.2

Густаво Бусато – 0.2

Пастор + 0.2

Адриан Лапеня + 0.1

Анжело Мартино + 0.1

Иван Турицов – 0.1

Сейни Санянг – 0.2

Брайън Кордоба – 0.1

Джеймс Ето’о + 0.1

Петко Панайотов + 0.1

Олаус Скаршем – 0.2

Давид Сагер – 0.1

Иван Тасев – 0.1

Мохамед Брахими – 0.1

Кевин Додай – 0.1

Йоанис Питас + 0.1

Леандро Годой + 0.2

ЦСКА 1948

Огнйен Гашевич + 0.1

Хуан Карион – 0.1

Лаша Двали – 0.1

Андре Хофман – 0.1

Егор Пархоменко – 0.1

Елиас Франко + 0.1

Браян Собреро + 0.1

Фредерик Масиел – 0.1

Марто Бойчев – 0.1

Луиз Вагнер – 0.1

Мамаду Диало + 0.1

Атанас Илиев – 0.2

ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ

Боян Милосавлиевич + 0.1

Ефе Али + 0.1

Лукас Риан + 0.1

Парвизджон Умарбаев + 0.1

Жулиен Лами + 0.1

Каталин Иту – 0.1

Димитър Илиев – 0.2

Джани Политино – 0.1

Петър Андреев – 0.1

ЧЕРНО МОРЕ

Кристиан Томов + 0.1

Пламен Илиев – 0.2

Живко Атанасов + 0.1

Асен Дончев + 0.1

Дани Мартин + 0.1

Цветомир Панов – 0.1

Николай Златев – 0.1

Жоао Педро – 0.1

Асен Чандъров – 0.1

Васил Панайотов – 0.1

Давид Телеш – 0.1

Фелипе Кардосо – 0.1

Андреас Калкан – 0.2

Уеслен Жуниор – 0.1

Густаво Франса – 0.2

СЛАВИЯ

Леви Нтумба + 0.2

Иван Андонов – 0.1

Лазар Марин + 0.1

Диего Фераресо + 0.1

Жордан Варела – 0.1

Емил Стоев + 0.2

Иван Мичнев + 0.1

Роберто Райчев – 0.1

Кристиян Стоянов – 0.1

Тони Тасев – 0.2

Денислав Александров – 0.1

Марко Милетич – 0.1

БОТЕВ ВРАЦА

Димитър Евтимов + 0.1

Ариан Кабаши + 0.1

Никола Влайкович – 0.1

Мартин Дичев – 0.1

Мартин Ачков – 0.1

Дилян Георгиев – 0.2

Даниел Генов + 0.1

Радослав Цонев + 0.2

Владислав Найденов – 0.1

Антоан Стоянов – 0.1

Мартин Смоленски – 0.2

Аймен Суда – 0.1

Хосе Гайегос – 0.1

Мартин Петков – 0.1

БОТЕВ ПЛОВДИВ

Даниел Наумов – 0.1

Никола Солдо – 0.1

Енок Куатенг – 0.2

Андрей Йорданов – 0.1

Константинос Балоянис – 0.2

Симеон Петров – 0.1

Джон Емануел – 0.1

Армстронг Око-Флекс + 0.2

Абрахам Оджо – 0.1

Таилсон – 0.2

Никола Илиев – 0.2

Талес – 0.1

Франклин Маскоте – 0.1

Димитър Митков – 0.1

Стивън Петков – 0.1

ЛОКОМОТИВ СОФИЯ

Мартин Величков – 0.2

Садио Дембеле – 0.1

Джунейт Али – 0.1

Ангел Лясков – 0.1

Спас Делев – 0.1

Етол Дост – 0.1

Реян Даскалов – 0.1

Луан Аугусто – 0.1

Диего Рапосо – 0.1

Красимир Станоев – 0.1

Митко Митков – 0.1

Доналдо Ацка – 0.1

Анте Аралица – 0.2

Георги Минчев – 0.1

СПАРТАК ВАРНА

Максим Ковальов – 0.1

Матео Петрашило – 0.1

Деян Лозев – 0.1

Ангел Грънчов – 0.1

Илкер Будинов – 0.1

Александър Георгиев – 0.1

Бернардо Коуто + 0.2

Емил Янчев – 0.1

Дамян Йорданов – 0.1

Саад Мухачар – 0.1

Жак Пехливанов – 0.1

Георг Стояновски + 0.1

Даниел Халачев – 0.1

АРДА

Анатолий Господинов – 0.1

Вячеслав Велев – 0.1

Феликс Ебоа – 0.1

Димитър Велковски – 0.1

Джелал Хюсеинов – 0.1

Емил Виячки – 0.1

Антонио Вутов – 0.1

Серкан Юсеин – 0.1

Ивелин Попов + 0.1

Давид Акинтола – 0.1

Иснаба Манев – 0.1

Светослав Ковачев – 0.2

Иван Тилев – 0.1

Патрик Луан – 0.1

Георги Николов – 0.2

БЕРОЕ

Артур Мота – 0.1

Хуан Саломони – 0.1

Викторио Вълков – 0.1

Жоао Милейрао – 0.1

Факундо Костантини – 0.1

Тижан Сона – 0.1

Висенте Лонгиноти – 0.1

Кайо Лопес – 0.1

Карлос Алгара – 0.1

Алекс Масого – 0.1

Нене – 0.1

Хуанка Пинеда – 0.1

Джанлука Коя – 0.1

Факундо Аларкон – 0.1

СЕПТЕМВРИ

Янко Георгиев – 0.1

Георги Върбанов – 0.1

Себастиян Уейд – 0.1

Симеон Василев – 0.1

Валантайн Озорнвафор – 0.1

Николас Фонтейн + 0.1

Мойсес Пара – 0.1

Йоан Бауренски – 0.1

Кубрат Йонасчъ – 0.1

Бертран Фоурие + 0.2

ДОБРУДЖА

Георги Аргилашки – 0.1

Джонатан Уртадо – 0.1

Анхел Пуерто – 0.1

Айкут Рамадан – 0.1

Антон Иванов – 0.1

Ди Матео Ловрич – 0.1

Красиан Колев – 0.1

Монтасар Трики – 0.1

Андриан Димитров – 0.1

Аарон Апия – 0.1

Ивайло Михайлов + 0.1

Милчо Ангелов – 0.1

МОНТАНА

Кострадин Илиев – 0.1

Мартин Михайлов – 0.2

Кристофър Ачемпонг – 0.1

Димитър Буров – 0.1

Антон Тунгаров – 0.1

Калоян Стрински – 0.1

Илиас Илиадис – 0.1

Томас Азеведо – 0.1

Петър Атанасов – 0.1

Ибрахим Мухамад – 0.1

Джоел Берхане – 0.1

Витиньо – 0.1

Филип Ежике + 0.2

Борислав Димитров – 0.1

