понеделник, септември 15, 2025
Владимир Манчев вече не е старши-треньор на ЦСКА II

Процесите по преструктуриране на спортно-техническото звено в ЦСКА продължават, като от днес Владимир Манчев вече не заема поста старши-треньор на втория отбор на „червените“.

Двете страни се разделят по взаимно съгласие, като заедно с Манчев напуска и асистентът Кирил Божков. Останалите помощник-треньори на ЦСКА II – Христо Видинов, Костадин Джоргов и Ивайло Иванов, продължават работа в клуба.

ЦСКА благодари на Владимир Манчев и Кирил Божков за усилията и професионализма и им желае успех в бъдещите предизвикателства.

Клубът ще обяви своевременно името на новия старши-треньор на втория тим на „армейците“.

