Владимир Манчев е новият старши треньор на Миньор (Перник).

Бившият национал подписа договор до края на настоящия сезон с опция за удължаване. Той наследява на поста Ангел Червенков.

Обстановката в Перник е отлично позната на бившия играч на Лил, Леванте, Валядолид и Селта Виго. Той работи в клуба като помощник на Христо Янев в рамките на 52 двубоя в периода януари 2021 г. – май 2022 г. След това Манчев натрупа опит като старши треньор в Хебър (Пазарджик) и ЦСКА II (София), където беше до средата на септември.

Освен всичко това Манчев е работил с голяма част от сегашните футболисти на „жълто-черните“, сред които капитанът Александър Александров, Йордан Йорданов, Преслав Йорданов и Виктор Василев.

Днес новият наставник проведе първото си занимание. Интересното е, че ще дебютира начело на „чуковете“ срещу доскорошния си отбор, тъй като в петък, 7-ми ноември, Миньор гостува на ЦСКА II. Срещата на стадиона в Драгалевци е с начален час 14:30.

Facebook

Twitter



Shares