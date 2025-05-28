Витоша (Бистрица) е шампион при ветераните

Витоша (Бистрица) победи с 4:3 Локомотив (Пловдив) във финала на първенството за ветерани и вдигна за пореден път титлата в страната.

През първата част падна само едно попадение, дело на Георги Пеев (16’). През второто обаче паднаха още шест гола. Емил Гъргоров беше точен на два пъти (48’ и 52’), а Стефан Саламанов върна един гол за Локомотив (58’). Бойко Борисов отново покачи аванса на Витоша на три гола (62’), а Добрин Орловски (66’) и отново Саламанов (74’) бяха точни за 4:3.

ВИТОША 4:3 ЛОКОМОТИВ



1:0 Георги Пеев (16)

2:0 Емил Гъргоров (48)

3:0 Емил Гъргоров (52)

3:1 Стефан Саламанов (58)

4:1 Бойко Борисов (62)

4:2 Добрин Орловски (66)

4:3 Стефан Саламанов (74)

Стартови състави:

Витоша: 1. Валентин Галев, 2. Велизар Андонов, 4. Йордан Върбанов, 27. Венцислав Бонев, 29. Виктор Софрониев, 6. Николай Николов, 14. Светослав Петров, 7. Георги Пеев, 23. Емил Гъргоров, 19. Христо Йовов, 13. Бойко Борисов;

Локомотив: 1. Стоян Колев, 7. Георги Марчев, 6. Николай Костов, 13. Иво Костадинов, 4. Георги Недевски, 17. Ванче Траянов, 20. Филип Георгиев, 88. Добрин Орловски, 19. Красимир Димитров, 11. Здравко Лазаров, 18. Явор Въндев.

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