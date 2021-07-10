Виторул и Черно море играят от 18 часа

Черно море гостува на Виторул в петата си контрола от лятната подготовка. Спарингът е от 18 часа днес.

Стартов състав на Черно море: Георги Георгиев, Виктор Попов, Живко Атанасов, Жлатко Дробаров, Мартин Дичев, Родриго Вилела, Васил Панайотов, Стефан Велев, Леандро Андраде, Илиан Илиев, Родриго Енрике

Иван Дюлгеров, Сами Ел Анаби, Росен Стефанов, Калин Георгиев, Цветомир Панов, Павел Георгиев, Пабло Гарсия, Файсел Касми, Мартин Милушев, Светослав Николов, Денислав Ангелов