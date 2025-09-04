Защитникът Виктор Любенов удължи договора си с ПФК „Левски“ до лятото на 2027 година.

Виктор Любенов е роден на 16 август 2006 година. За представителния отбор на ПФК „Левски“ има записани 3 мача. Дебютира със синия екип на 22 ноември 2023 година при победата с 3:1 като гост над „Дунав“ (Русе) в 1/16 финал от турнира за Купата на България.

Юношата на клуба записа 23 мача за втория състав на „Левски“ през сезон 2024/25, а от началото на настоящата кампания в Югозападна Трета лига има 3 мача за „Левски II“.

През есенния дял на сезон 2025/26 Любенов ще играе под наем в „Хебър“ (Пазарджик).

ПФК „Левски“ пожелава на Виктор много победи и щастливи мигове с любимия клуб и успехи в новото предизвикателство.

