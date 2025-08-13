сряда, август 13, 2025
Видео стена на стадион „Георги Аспарухов“ за реванша със „Сабах“

“Със „синьо“ шалче в ръка, ще обходим цялата земя…”
И Баку ще бъде „син“, а „Левски“ ще играе като домакин. Както го прави навсякъде по света.

За всички, които нямат възможност да бъдат с отбора, сме подготвили видео стена пред Сектор „А“ на стадион „Георги Аспарухов”. Да подкрепим “Левски” в един от най-важните мачове за годината.

Заповядайте в нашия дом в 18:00 часа. Вашата енергия ще даде импулс на отбора, дори и на хиляди километри!

