събота, ноември 15, 2025
Ветераните на Локо Пд спечелиха първото издание на “Съединени чрез спорта”

Отборът на Локомотив (Пловдив) спечели първото издание на Международен футболен турнир за ветерани „Съединени чрез спорта“.

На финала “черно-белите” надвиха Брера след изпълнение на дузпи. На трето място остана Ботев (Пловдив), а на четвърто – Победа (Стар Бешенов).

Събитието бе организирано от Гражданска инициатива „Съединени българи“ с любезното съдействие на ПФК Локомотив (Пловдив). Надпреварата се проведе на стадион „Локомотив“ в парк “Лаута” и обедини четири отбора, свързани с българските общности от Балканите и Източна Европа.

Първи 1/2-финал: Локомотив – Победа 2:0

Стефан Саламанов даде аванс на “черно-белите” за 1:0 в 13-ата минута на мача. Минути по-късно Здравко Лазаров нацели страничната греда на гостите. В началото на второто полувреме Георги Иванов отбеляза за 2:0.

Втори 1/2-финал: Ботев – Брера 0:2

Отборът от Струмица стигна до финала с по едно попадение във всяко полувреме. Първият гол бе дело на бившия играч на Локомотив Зоран Балдовалиев, а Георгиев оформи крайното 0:2.

Мач за трето място: Победа – Ботев 0:2

Двата тима предложиха оспорван мач. “Жълто-черните” вкараха за 0:1 пет минути преди края на мача, а крайното 0:2 бе оформено в заключителните секунди на срещата.

Финал: Брера – Локомотив 0:0 (1:4 след дузпи)

Редовното време завърши без отбелязан гол, като се стигна до изпълнение на дузпи. Там “черно-белите” бяха безпогрешни от бялата точка и постигнаха успех с 4:1.

След края на срещата се проведе награждаването, като имаше и индивидуални награди.

Най-добър играч: Здравко Лазаров
Най-добър вратар: Ристе Митев
Голмайстор: Зоран Балдовалиев

