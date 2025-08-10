Ветераните на Локо Пд спечелиха десетото издание на „Марга Аурея“

Ветераните на Локомотив (Пловдив) триумфираха в десетото издание на международния футболен турнир „Марга Аурея“.

„Черно-белите“ взеха златните медали след две победи! Домакин на надпреварата бе Стрела (Ореш), а другите тимове, които взеха участие, бяха Победа (Стар Бешенов) и Гигант (Белене). Двубоите се проведоха на стадион „Нове Арена“ в Свищов.

В първата си среща „черно-белите“ надвиха Стрела (Ореш) с класическото 3:0. Точни за пловдивчани бяха Аян Садъков-младши, Георги Иванов и Димитър Пеев.

Във финалната среща Локомотив срещна ветераните на Гигант (Белене), които надвиха по-рано през деня Победа (Стар Бешенов). „Черно-белите“ успяха да вземат победата с 1:0 в оспорван мач, който се игра при доста топло време. Единственото попадение бе дело на Даниел Димитров.

Групата на Локомотив за турнира: Стоян Ламбов, Тодор Димов, Йордан Хърков, Спас Топузов, Филип Георгиев, Петър Пашев, Георги Иванов, Аян Садъков-младши, Левон Апкарян, Даниел Димитров, Димитър Пеев, Стефан Саламанов, Любо Бойков

