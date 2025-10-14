Веселин Минев на 45

Днес бившият защитник на „Левски“ Веселин Минев празнува своя 45-ти рожден ден.

Роден на 14 октомври 1980 година в Пазарджик той стартира кариерата си в родния „Хебър“, след което носи екипите на „Беласица“ (Петрич) и „Ботев“ (Пловдив). През лятото на 2006 година облича синия екип, с който записва 217 мача и вкарва 1 гол.

Двукратен шампион на България (2006/07 и 2008/09 година), носител на Купата на страната (2007 година) и два пъти на Суперкупата на България (2008 и 2010 година).

Играе още за турския „Анталияспор“. „Етър“ (Велико Търново), „Верея“ (Стара Загора), „Царско село“, „Витоша“ (Бистрица) и „Вихрен“ (Сандански).

Записва 25 мача за националния отбор на България.

ПФК „Левски“ поздравява Веселин Минев с празника и му пожелава здраве, щастие, лични и професионални успехи.

