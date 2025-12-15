Весели празници, локомотивци!

Уважаеми привърженици,

ПФК Локомотив Пловдив Ви желае светли празници! Това е най-хубавото време в годината, в което всеки е в очакване на прекрасни моменти, прекарани с най-близките ни! Нека коледният дух донесе много топлина, разбирателство и любов под вашата елха!

Благодарим Ви за подкрепата през изминалите 12 месеца! Сигурни сме, че тя ще бъде още по-силна пред следващата година, в която ще отбележим 100 години Локомотив!

Нека 2026-та да бъде изпълнена с много успехи, усмивки и паметни победи на любимия отбор!

САМО ЛОКО!

