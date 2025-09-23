 „Вертикален Руй“ събира световни атлети по планинско бягане – регистрацията затваря на 30 септември

Остават броени дни до затварянето на регистрацията за състезанието по скоростно изкачване връх Руй – „Вертикален Руй“, което тази година ще бъде домакин на световния финал на Откритото първенство по вертикален километър (VK OPEN Championships). Всички желаещи имат възможност да се запишат онлайн до 30 септември 2025 г. и да се включат в едно от най-престижните събития в календара на Международната федерация по скайрънинг.

На 18 октомври 2025 г. село Зелениград и връх Руй (1706 м) ще се превърнат в арена на голямата финална битка, която ще определи световните шампиони в дисциплината. Участниците ще преминат трасе с дължина 4,3 км и положителна денивелация от 930 м, за да достигнат финала на най-високия връх в Руй планина.

Вече има регистрирани атлети от Япония, Сърбия, Русия, Белгия, Полша, Испания, Италия и Великобритания. Шампионите ще бъдат определени по специалната точкова система, а тримата най-добри мъже и жени ще си тръгнат с престижни отличия и парични награди.

„Горди сме, че именно Трънско ще бъде домакин на шампионата. За нас това е чест и отговорност. Вярваме, че събитието ще обедини елитни атлети и любители на планината от различни страни, а Трънският край ще бъде запомнен с атмосферата, гостоприемството и красотата си. Призоваваме всички любители на планинското бягане да се включат, защото това е шанс не само да премерят сили по уникално трасе, но и да усетят емоцията на състезание от световна величина,“ сподели Руслан Зарев, председател на Трънското туристическо дружество.

За регистрация: https://verticalruy.com/registratsia/

