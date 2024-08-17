Венцислав Керчев отпадна от групата за двубоя срещу ЦСКА

Златомир Загорчич определи групата на Славия за гостуването на ЦСКА-София.

От нея, поради вирусно заболяване, отпадна защитникът Венцислав Керчев.

Мачът на Националния стадион “Васил Левски” от 5 кръг на efbet Лига е в събота, 17 август, от 19:00 часа.

групата на “белите”:

Светослав Вуцов, Николай Кръстев, Ертан Томбак, Виктор Генев, Велко Йеленкович, Мартин Георгиев, Куентин Зеедорф, Емил Мартинов, Кристиян Стоянов, Чунг Нгуен До, Иван Минчев, Емил Стоев, Денислав Александров, Галин Иванов, Кристиян Балов, Владимир Николов, Роберто Райчев, Мартин Сораков, Цветелин Чунчуков, Карл Фабиен.

ВАЖНО: Хората, закупили предварително билети за срещата, ще ги получат пред Вход 2 на Националния стадион след 18:15 часа. На същото място ще бъдат продавани и допълнителни пропуски, отново само за “белите” фенове. Лице за контакт – Илиян Петров.

Снимка: Светослав Костадинов

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