Велко Йотов на 55

Днес бившият нападател на „Левски“ Велко Йотов празнува своя 55-ти рожден ден.

Юношата на клуба започва професионалната си кариера в „Левски“ през сезон 1988/89 година. Със синята фланелка записва 135 мача и вкарва 41 гола във всички турнири. Шампион на България (1992/93 година) и двукратен носител на Купата на страната (1991 и 1992 година) с „Левски“.

Носи още екипите на испанския „Еспаньол“, аржентинския „Нюелс Олд Бойс“ и американските „Чарлистън“ и „Атланта Силвърбекс“.

Дебютира в националния отбор на България на 22 май 1991 година при победата с 3:0 като на гост на Сан Марино, като записва 7 мача и вкарва 1 гол. Участва на Световното първенство през 1994 година в САЩ, където става бронзов медалист.

ПФК „Левски“ честити празника на Велко Йотов и му пожелава здраве, лични и професионални успехи.

