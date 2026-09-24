Велиян Видолов с повиквателна за младежкия национален отбор на България

Полузащитникът на Ботев Пловдив ще се присъедини към „лъвовете“ за предстоящите европейски квалификации

Велиян Видолов получи повиквателна за младежкия национален отбор на България.

Полузащитникът на Ботев Пловдив ще се присъедини към лагера на националния тим за предстоящите европейски квалификации.

България ще се изправи срещу Португалия, Чехия и Шотландия.

За Видолов повиквателната означава възможност да помогне на младежкия национален отбор в трите важни квалификационни срещи.