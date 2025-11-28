Веласкес: За да победим „Септември“ трябва да играем максимално добре

Треньорът на „Левски“ Хулио Веласкес сподели, че няма как тимът му да подцени под каквато и да е форма мачът със „Септември“.

„Лесно няма как да бъде срещу който и да е съперник. Нямам представа изобщо кой може да си помисли, че може да имаме лесен мач. Уважаваме всички съперници. За да спечелим даден мач трябва да играем добре, да дадем най-доброто от себе си и в който и да е момент или първенство по света си помислиш, че има лесни мачове, можеш да се объркаш. Наясно сме, че трябва да победим в този мач, но за целта трябва да играем максимално добре. От моя гледна точка се изправяме срещу съперник, който можеше да вземе нещо от „Септември“ в последния кръг. На базата на всичко казано дотук уважение към всички, скромност и желание за трите точки“, започна Веласкес.

„Смятам, че това са тотално различни аспекти. Смятам, че винаги в една държава като България да има такива събития като гостуването на баскетболния отбор на „Реал“ (Мадрид) е прекрасно. Но баскетболът е различен спорт. Насладих се на атмосферата на този двубой“, продължи Веласкес по темата с посещението си на мача от Евролигата в Ботевград преди дни.

„Кирилов и Фабиен започнаха да се готвят нормално с останалата част. Предстои още една тренировка и утре ще вземем решение дали ще попаднат в групата или е хубаво да им оставим някоя друга тренировка допълнително. Останалите играчи са в отлична кондиция и тренират добре. 8-те точки на върха не ми вдъхва абсолютно нищо, защото предстои мач със „Септември“ и това кой къде е в класирането не ти дава нищо. Остава още много време до края на сезона. Очевидно винаги можем да изглеждаме по-добре, да се подобрим на много места, но позицията във временното класиране не може да ни отклони от фокуса къде искаме да отидем и какво да представляваме. Нашата единствена цел е следващия мач – този със „Септември“, продължи испанският специалист.

„Със сигурност сме анализирали „Септември“, както го правим преди всеки мач във всеки един турнир, в който участваме. Оттук-насетне всеки мач е различен, преди една година е било едно, сега е съвсем друго положение. При предната загуба от „Септември“ не съм бил тук. Винаги анализираме съперника, за да видим силните и слабите му страни. Това, което е в нашия обсег на контрол, да можем да го контролираме и да се доближим до желания от нас резултат, знаейки, че все пак става за спорт, в който не всичко зависи от теб“, каза още Веласкес.

„Възможно е Търдин да е титуляр, както и всеки един негов съотборник. Моето послание не се е променило не просто, защото отстоявам своето мнение, а защото виждам какво показват футболистите в тренировъчния процес. Всички, без изключения, тренират достатъчно добре. Затова всеки има шанс да започне. Не ме притеснява победата на „Лудогорец“, тя е много добра за страната и първенството. Имаме различна гледна точка. Колкото по-добре се представят отборите в европейските клубни турнири, толкова по-добре и за държавата. Това говори добре за първенството и за България“, завърши Веласкес.

