Веласкес: Второто полувреме беше един голям хаос

Треньорът на „Левски“ Хулио Веласкес обяви, че поема цялата отговорност за загубата от „ЦСКА-София“.

Той сподели, че през второто полувреме не се е играл почти футбол.

„За мен се получиха две тотално различни полувремена. Първата част горе-долу всички се опитвахме да играем футбол. Това, което показахме в първите 45 минути, тотално превъзхождахме съперника и в двете фази на играта – със и без топка. Трябваше да се оттеглим с положителен резултат на почивката. Второто полувреме беше тотално далеч от разбирането ми за футбол. Не е нормално 6-7-8 пъти да се спира играта. На мен не ми харесва, това не позволява да поддържаш ритъм и динамика и да се играе футбол. При тези обстоятелства те се адаптираха по-добре. По никакъв начин не заслужавахме да загубим. Минимум трябваше да завърши наравно мача. Вкараха хубав гол от изолирана ситуация в период от мача, в който не бяхме добре подредени. Както винаги в тези моменти отговорността пада върху треньора, защото е истина, че хаосът, който причиниха тези прекъсвания, трябваше добре да се нагодим към тях. Дори нямаш идея коя минута е, колко време остава. Истината е, че в този пълен хаос, който представляваше второто полувреме, трябваше в определени моменти да изглеждаме по-добре на индивидуално и отборно ниво. Много горд съм от футболистите. Голямата отговорност и голямата вина е на треньора. Нищо хубаво не видях през второто полувреме. Изключителна атмосфера, ритъм, динамика, всеки един с начина си на игра, защото двата отбора са тотално различни. Втората част по начина, по който се изигра, улесни техния начин на игра. С неприятно чувство си тръгвам след това, което видях, но се опитахме да изравним до края на мача. Освен резултата, от който ме боли, не ми хареса и малкото футбол през второто полувреме. Искам да се извиня на нашите привърженици, защото не успяхме да ги зарадваме“, започна дългия си анализ Веласкес.

„Искам да говоря за футбол и за начина на игра. Тези битки не искам да ги коментирам. В 2025-а година сме, за мен футболът представлява друго нещо – игра, ритъм, динамика, начин на игра, да победи по-добрия с убедителни футболни аргументи. Тъй като вече направих анализ, отговорността е изцяло моя. Много е важен начинът, по който печелиш и този, който губиш. Убеден съм, че в крайна сметка на всички е допаднало повече първата част. Вчерашния ден обсъждахме, че те ще заложат на същите 11, които дълго време им носеха успех. Единственото, което бяха променили е смяната на Иванов с Илиев, което доведе до смяна на схемата им на игра. Въпреки това смятахме, че ще сложат Пастор на крилото и другите ще изглеждат по начина от предните срещи. Но в крайна сметка бяхме готови за варианта с трима защитници и да излязат като външни Пастор и Мартин. Бяхме обсъждали всичко и ми се случва, че перфектно се адаптирахме към тяхната схема. Първото полувреме, когато се игра футбол, нашият тим превъзхождаше тотално. Имаше неточности и слабости, които допуснахме, но на мен отборът ми хареса първото полувреме. Много трудно можем да говорим за футбол през втората част“, продължи испанският специалист.

„Това е една загуба. Горчилката, която усещаш, е адски неприятна. За мен това е една загуба и точка. Анализираме победите, както и загубите. Към днешна дата правим изключителен сезон и трябва да продължим по този начин да поправяме това, което можем. Искам да имаме позитивно мислене винаги. Продължаваме към следващия мач. Както споменах и преди мача, имахме играчи с натрупана мускулна умора. Играчът, който конкретно имах предвид, беше Кирилов. След последната пауза за националите му се натрупа много. Беше на преглед два дни преди мача, на която се видя, че няма нещо кой знае какво, който се видя, че няма нещо да му пречи да играе. Стартира последната тренировка, но в последната част усети, че няма възможност да завърши. Няма сериозна контузия, сериозно мускулно разкъсване. Сега трябва да го възстановим и се надяваме скоро да е на линия. Прибързано ще е сега да кажем колко точно ще отсъства“, завърши Веласкес.

