Веласкес: Трябва да вдигнем главите и да продължим напред

Треньорът на „Левски“ Хулио Веласкес обяви, че не е доволен от отбора в мача с „Локомотив“ (Пловдив), но всички трябва да вдигнат главите и да продължат напред.

„Винаги искам да побеждаваме. Добрите отбори в челото на таблицата е нормално да побеждават, да губят, да завършват наравно. Важното е да останеш в баланс анализирайки независимо как е свършил мачът. Трябва да анализираме какво се случи. Примерно срещу „Септември“ играхме подобно първо полувреме, но тогава обърнахме, сега не стана. Това са футболни неща. Костваше ни доста да намерим правилните пространства в атака и да стоим добре там. Няма друг начин, освен да вдигнем главите и да продължим напред“, започна Веласкес.

„Сангаре остана всичките 90 минути, защото треньорът така прецени. В рамките на това, с което разполагаме, включително и това, че първото полувреме не стояхме добре, а и че играчите са човешки същества, не са роботи. Тук не става въпрос за индивидуални неща, да отличим даден играч. По-скоро става въпрос да разберем как да открием пространствата в атака и как да стои отборът като цяло. Затова започнахме със същия състав второто полувреме, за да видим дали ще успеем да използваме пространствата както трябва. Със същите играчи играхме по-добре. След това потърсихме конкретни играчи по позиции, за да усвоим по-добре пространствата между линиите. Относно вторият въпрос за Сангаре имаме 5 смени и както ви казах в рамките на тези 5 смени трябваше да избера играчи, които да подобрят играта между линиите. Исках да изострим атаката и да създадем числено преимущество в предни позиции. Имахме възможност да завършим при по-добър резултат. Всичко на терена бяха футболни неща“, завърши треньорът.

