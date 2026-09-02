Веласкес след обрата срещу Славия: Това е характерът на печеливш отбор

Треньорът на Левски остана доволен от представянето, но изрази притеснение за контузиите на Мехди Мубарик и Никола Серафимов

Треньорът на Левски Хулио Веласкес остана изключително доволен след победата с 2:1 над Славия в отложения мач от петия кръг на Първа лига.

„Много важна победа. Смятам, че напълно я заслужавахме“, заяви Веласкес след срещата.

Според него „сините“ са започнали добре двубоя и са създали достатъчно ситуации за гол. Славия обаче успя да поведе след почивката, преди Левски да стигне до пълен обрат с попаденията на Армстронг Око-Флекс и Хуан Переа.

„Имахме устойчивост, зрялост, знаехме къде да играем и как да търсим празните пространства. Това е характерът на печеливш отбор“, коментира треньорът.

Веласкес похвали и Асен Митков за представянето му, като подчерта, че отборът е показал правилната реакция след получения гол.

Притеснение за Мубарик и Серафимов

Единственото сериозно негативно нещо за треньора са контузиите на Мехди Мубарик и Никола Серафимов, които принудително напуснаха терена още преди почивката.

По думите на Веласкес Мубарик не смята, че травмата му е тежка, но предстоят медицински прегледи.

Серафимов е бил откаран в болница, като първоначалната информация също е, че контузията му не би трябвало да бъде сериозна.

„Нашият манталитет е да не търсим оправдания и да не плачем. Излизаме всеки мач с правилната нагласа“, подчерта Веласкес.

Той призова футболистите си да останат едновременно скромни и амбициозни и предупреди, че отборът не трябва да се отпуска след добрите резултати.

„Футболът е ден за ден, седмица за седмица. Ако си вдигнеш носа, може да ти го счупят“, завърши наставникът на Левски.