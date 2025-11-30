Веласкес: Първото полувреме бе по-равностойно, второто показахме страхотна ефективност

Треньорът на „Левски“ Хулио Веласкес сподели, че мачът със „Септември“ е бил по-равностоен, отколкото изглежда, през първото полувреме.

Той похвали отбора си за успеха със 7:0, както и за страхотния дух, който бе демонстриран при първия гол със синия екип на Рилдо.

„През първото полувреме мачът бе по-равностоен. Считам, че ги превъзхождахме, но е истина, че в преходите успяваха да ни създадат проблеми. В някои ситуации ни създадоха проблеми и във връзка с профила на атакуващите им футболисти. Добре заставаха между линиите и създаваха числено предимство. Оттеглихме се обаче с преднина на почивката, но считам, че и заради ситуациите, които създадохме, можеше да се оттеглим с по-добър резултат. Добре правихме прехода в бърза атака през първото полувреме. Липсваше ни обаче повече спокойствие, за да притежаваме топката. През второто полувреме това се получаваше. Помогна ни, разбира се и това, че бяхме с човек повече. Оттук-насетне показахме много голяма ефективност. Отборът показа голям глад да поддържат така убедително стила си и да не спират да атакуват противниковата врата. Освен резултата това е много важно и показва характера на нашия отбор“, започна анализа си за мача Веласкес.

„Аз гледам на моя отбор и това, което на мен ми говори този резултат е това, което вече ви споделих като анализ на двубоя. Показахме много висока ефективност, това, че съперникът бе с човек по-малко и това, че изключително голям глад показа отбора до последната минута. Във връзка със следващия ви въпрос не знам дали ще спечелим, загубим или завършим наравно, но ще направим всичко, за да победим. Колектива е на отлично ниво, изключителна зрялост има отборът ни. Търсим винаги къде можем да се подобрим“, продължи испанският специалист.

„Радвам се за всички, защото ми харесва да говоря за отбора, за колектива. Считам, че има отделни моменти, в които можеш да отличиш някого. Не само аз, всички останахме много доволни, че Рилдо вкара. Футболът е игра на моменти. Ние сме човешки същества преди да сме треньори, директори или футболисти. Много е важно да имаш увереност в себе си. Много често именно тези моменти се дължат на конкретни епизоди. Той беше близо да вкара в европейските турнири. Наистина настръхвам като го казвам – всички се втурнаха да го поздравят. Това са детайлите, които показват какво представлява духът в съблекалнята. Много щастлив съм за него, а още повече за това, което показа каква съблекалня имаме. И още един детайл, който ме прави щастлив – начинът, по който го поздравиха нашите привърженици“, завърши Веласкес.

