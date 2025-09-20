Веласкес: Моите играчи изиграха изключителен мач, трябваше да спечелим

Треньорът на „Левски“ Хулио Веласкес изрази разочарование от резултата, но задоволство от играта срещу „Лудогорец“.

„Считам, че анализът за този мач трябва да бъде много задълбочен. Преди да говорим за равния резултат трябва да поговорим какво се случи в мача. Направихме добър двубой. В първата част бяхме по-добрият отбор със и без топката. Много ми допадна отборът, имахме голяма енергия. Много добре разбирахме къде са нашите предимства и пространствата, които трябва да овладяваме. Изключителна динамика в защита, с която да отнемаме топката и да стоим близо до вратата на съперника. Трябваше да се оттеглим с предимство пред съперника на почивката. Второто полувреме бе равностойно, но считам, че отборът стоеше много добре. В крайна сметка остава усещането, че можеше да излезем победители в мача. Имахме изключително чисто положение и в края на срещата. Показахме много зряло поведение, футболни неща, в моментите когато се защитавахме и когато атакувахме. Горд съм с отбора и благодарен на нашите привърженици за атмосферата, която създадохме. Считам, че трябваше да победим“, започна Веласкес.

Той коментира и спорните съдийски ситуации. „Мисля да се фокусирам върху футболната част от нещата и да се въздържа от коментар по съдийските теми“.

„Трябва да сме доста скромни, да сме много наясно по пътя, по който вървим. Три мача от миналия сезон не загубихме нито един срещу този съперник. Днес не загубихме, но заслужавахме да спечелим срещата според мен. Оттук-насетне давам висока оценка на това как се развива отборът и футболистите в индивидуален план. Уважавам всички наши съперници. С ясното съзнание сме каква е нашата посока, къде искаме да отидем, какво искаме да подобрим. Трябва да се подобряваме на отборно ниво“, каза още специалистът. „В крайна сметка се срещнаха двата отбора в челото на класирането, което е в резултат от определени усилия. Считам, че мачът не беше равностоен, ние бяхме по-добри и тук трябва определено да дам висока оценка за начина, по който се влагат в тренировките момчетата. За мен е много важно като треньор и е определящо да виждам как въплъщават моите идеи на терена. Сега трябва да продължим по същия начин да сме взискателни. Винаги след мач поздравявам футболистите и разговарям с тях. Считам, че имат същото усещане, което срещата остави у мен. Изиграхме много добър мач и заслужавахме победата. Така трябва да утвърдим ДНК-то си на победители и разбира се когато не печелиш не можеш да се чувстваш доволен от всичко, но като отбор показваме зрялост. Ще анализираме подробно, но те трябва да знаят, че направиха изключителен мач и можеха да го спечелят. Понякога остава лошо усещане, защото си направил слаб мач. Мисля, че днес е точно обратното – бяхме по-добрият отбор и на терена стояхме добре. Очевидно трябва да са горди с играта си, защото свършихме отлична работа. Доволен съм от Камдем, както и от всички останали футболисти. Ние имаме определен състав от играчи, моята работа е да извадя най-доброто. Нищо при нас не се случва без причина, анализираме какво представляваме ние, какво представлява противника със силните и слабите му страни и залагаме на най-добрите 11 за съответния мач. Относно тази позиция аз съм много доволен и от Алдаир, и от Камдем. Това е определящо – да има здравословна конкуренция, но да я има. Кара те да се доближиш до най-добрата си версия“, завърши Веласкес.

