Веласкес: Изключително важна победа

Треньорът на „Левски“ Хулио Веласкес сподели, че победата над „ЦСКА 1948“ е била от изключително значение за „сините“.

„Днес беше труден мач срещу един отбор, който от моя гледна точка сглобиха качествен тим за новия сезон. На това са плод и резултатите, които постигат към днешна дата. На база на показаното първото полувреме моят отбор ни хареса особено, когато притежавахме топката. Създадохме добри положения да вкараме и още голове, включително и една на празна врата. Това, което не ми хареса през второто полувреме беше разстоянието, на което стояха линиите. Вероятно това се дължи на умората, голяма част от играчите бяха на терена и срещу „АЗ“ в четвъртък. Второто полувреме не бих отличил никой от отборите, с малко контрол върху играта от страна и на двата отбора. Много тичане имаше напред-назад, много бързо стигаше от едното поле до другото. Това на мен не ми хареса. Отдавам го на умората и на желанието на противника да постигне положителен резултат. Липсваше ни контрол върху топката през второто полувреме, малко по-спокойно да отиграваме топката в центъра на терена. Това можеше да ни даде глътка въздух и да сме по-концентрирани в противниковото поле, а и да намалим усилията си в защита. Считам, че играчите се справиха добре в един мач, който не беше в никакъв случай лек. Искам да благодаря на публиката, която оцени усилието на играчите и след толкова изтощителен мач играха по този начин до последната минута и феновете ги подкрепяха. Анализирайки по-трезво нещата поставям изключителна оценка на днешната победа“, започна анализа си за двубоя Хулио Веласкес.

„Относно емоционалното поведение на играчите представянето в Европа им се отразява добре. Видяха на какво са способни. От моя гледна точка направихме много добри 8 мача в турнирите, бяхме близо до това да влезем в груповата фаза и ако направите анализ на отборите, срещу които изправихме, програмата е доста трудна. Трябва да пренесем този позитивизъм и в шампионата. Физическата умора е налице, но играчите се представят по изключителен начин в това отношение. Освен да благодаря на играчите, искам да благодаря и на спортно-техническия щаб, защото се представяме прекрасно и заради тяхната работа. Имаме изключителен екип. Някои ще се възстановяват, но други отиват с националните си отбори. Ще има пътувания, мачове, различни резултати, а всичко това влияе. Горд съм с факта, че толкова играчи отиват в националните си гарнитури. Това е знак, че се справят добре в клубния си отбор. В други случаи тези паузи генерират още повече умора, но това е професионалният футбол и трябва да си готов за това. Ние като клуб и ща трябва да им помогнем“, продължи Веласкес.

„Няма да играем контрола в паузата, защото си имам план, който следвам. Зависи от ситуацията, но в нашия случай всички играчи имаха достатъчно игрови минути. Като прибавим и националите това, което трябва да направим, е да починем и да тренираме със съобразени натоварвания. С националния отбор отиват четирима наши футболисти и им пожелавам успех. Най-важно е да се представят добре и да не се контузят. Дано се получи хубав мач между България и Испания. Ясно е, че моята родина е сериозна сила във футбола. Още не съм взел решение дали ще отида на стадиона“, обърна поглед към предстоящата квалификация между България и Испания специалистът.

Той коментира и голът на Майкон. „Този гол показва какъв е той. Наистина е много красив гол, но това, че той се намира в тази зона не е случайност. Опитваме се да насищаме точно тази последна зона на терена. Качествата му да изиграе така ситуацията не може да изненада никой, който е с него всеки ден. Пожелавам му да продължава по същия начин и да се опита да вкара още такива голове“, завърши Веласкес.

