Веласкес: Двата бързи гола промениха плановете ни за мача

Треньорът на „Левски“ Хулио Веласкес сподели, че двата бързи ранни гола за „АЗ Алкмаар“ са объркали тима му и са променили плановете за това как да се изиграе срещата.

„Благодаря за поздравленията за участието на отбора в Европа. Не бих променил нищо. Много лошо начало за нас, което ни постави в негативна позиция. Много лошо влязохме в мача. Противника има класа, с която такива грешки не прощава. Много трудно първо полувреме, играчите са човешки същества. С получаването на втория гол намаля енергията и позитивното мислене за срещата. Това те кара да си фрустриран. Оттук-насетне ти предопределя начина, по който подхождаш в атака, по който се защитаваш. На почивката си казахме, че ни остава един мини-мач от 45 минути за нашите привърженици. Това, което никога не бива да губим е нашата идентичност. Опитахме се да притежаваме топката, да сме доминиращия отбор, на моменти ни се получаваше. Смятам, че се представихме достойно до последната минута и аз съм горд с моите играчи. Да говорим за състав и какво бих направил не е редно, защото още не беше даден първия съдийски сигнал и вече губехме. Получавайки два гола с първия сигнал ти променя всичко в мача“, започна Веласкес.

„Със сигурност загубата не е, защото не сме се раздали. Може би почнахме малко нервно мача. Добре ни пресираше отборът на „АЗ“, не взехме верните решения в няколко последователни момента с топката и се случи това, което също не е нормално – да ти вкарат два гола от две възможности. Не бива да забравяме срещу какви футболисти се изправяме. В „АЗ Алкмаар“ има няколко играчи, които могат да играят в топ отборите в „Шампионска лига“. Трой Парът , още няколко играчи, които имат страхотен потенциал в последната четвърт. Нищо при „АЗ“ не е плод на случайност – работят много добре. Продадоха играчи в „Бенфика“, „Рейнджърс“, „Ман Сити“. Горд съм с нашите футболисти, които се бориха“, продължи треньорът.

„За Макун ще се опитам да съм максимално ясен. В противен случай изглежда, че треньорът си е изгубил ума. Макун получи разрешение да се справи с личен проблем. Трябваше да отиде и да се върне до САЩ, пропусна две тренировки, вследствие на което трябваше да действаме рационално. Все пак не е пътуване до Варна. Треньорът не си е изгубил ума. Трябва по нормален начин да се разрешат такива ситуации. Предпочитам да съм ясен и точен по тази тема“, разясни отсъствието на Макун от състава Веласкес.

„Към днешна дата съществува съществена разлика между нас и „АЗ“, но с изключението, че ние притежаваме публика, която е в „Шампионска лига“. Трябва да имаме обаче в предвид къде се намират отборите в последните 15-20 години. Първият мач, където можеш да стоиш много добре, ние стояхме много добре, но когато получиш два гола и не успееш да вкараш своите положения, те поставя пред предизвикателство. И когато днес трябва да върнеш два гола трябва да имаш най-добрия си ден, те да имат ужасен, да имаш малко късмет. Нищо от това не се случи. Не е реално да получиш 2 гола за 6 минути, дори и срещу „Реал“ (Мадрид). Трябва да си способен да отговориш и мисля, че ние го направихме. Смятам, че притежаваме уникални играчи и със сигурност ще се възстановим. Атмосферата е позитивна. В това отношение нямам никакви съмнения. Макун не е контузен, но при него нещата са нормални и вероятно ще може да играе. При Костадинов и Сангаре нещата са различни. До преди няколко дни бяха контузени. Днес се навършват 21 дни, откакто Сангаре не е играл. Взе участие в 3 тренировки, и то не на пълни обороти. Трябва да видим как ще се развият нещата. На Костадинов му благодаря за отношението да бъде на разположение. Ако го бях пуснал щеше да е огромен риск във връзка със сроковете за възстановяването. Щеше да му се отрази добре да поиграе 15-20 минути, но съществуваше риск. Във връзка с това, че Майкон не можеше да продължи мача, решихме да спестим Костадинов“, завърши Веласкес.

Facebook

Twitter



Shares