Веласкес: Берое са в подем

Треньорът на „Левски“ Хулио Веласкес сподели, че тимът му е готов за двубоя с „Берое“ и с добро настроение след успеха над „Ботев“.

„Настроението и атмосферата след една победа е нормално да бъде добре. Считам, че освен всичко друго тази победа над „Ботев“ бе напълно заслужена. Изиграхме отличен мач както с топка, така и когато се защитавахме. Нещо, което дава изключителна увереност на всеки. Оттук-насетне се подготвихме по най-добрия възможен начин за мача. Всички са в добро състояние с изключение на Фабиен, който е контузен. Всички останали не би трябвало да имат проблем да попаднат в групата за мача. Нещо, което е много положително като новина, последните дни настроението е много добро“, започна Веласкес.

„Майкон е наказан за срещата и е ясно, че няма да може да вземе участие. Разбира се, че сме наясно как ще процедираме с неговия заместник. В момента няма да обявя кой ще бъде, защото това е част от замисъла ми за мача“, продължи треньорът.

Той сподели и впечатленията си от съперника.

„Това, което се отнася до миналото, няма отношение в момента. На мен нищо не ми говори как е свършил предния мач тук с „Берое“. Всичко се променя, всичко е динамично – начинът на игра, изпълнителите, всичко. Със сигурност е ясно, че сме анализирали техния отбор. При тях в последните седмици смениха треньора. Доста точки успяха да съберат, откакто се случи това. Взеха 7 от 9 възможни точки, 3 отбелязани гола и суха мрежа. Те са отбор, който се представя много добре в последните мачове. Оттук-насетне те са отбор, който ако ти не дадеш 100 процента от себе си можеш да имаш проблем. Затова трябва да подходим скромно и уважително към мача, по никакъв различен начин. На базата на отговорност и сериозно отношение да направим добър мач и да вземем трите точки“, коментира Веласкес.

„Радвам се, че имаме конкуренция по позиции и постове. Това за един спортно-технически щаб е много важно нещо. Става въпрос не само, че има проблем в избора на стартовите 11, а главоблъсканица кои да попаднат в групата. Това намирам за много положително. Това не е плод на случайност, всички работят много добре всеки ден. Най-важното е, че всички са на разположение да се включат“, завърши Веласкес.

