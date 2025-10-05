Валери Домовчийски на 39

Днес бившият нападател на „Левски“ Валери Домовчийски празнува своя 39-ти рожден ден.

Роден на 5 октомври 1986 година, той започва кариерата си в „Марица“ (Пловдив). Постепенно се налага при юношите на „сините”, като дебютира за представителния отбор на 19 септември 2004 година при победата с 4:0 над „Пирин“ на стадион „Георги Аспарухов“. На 21 ноември 2004 година бележи първия си гол за „сините“ при домакинската победа с 5:0 над „Локомотив“ (София).

Записва 144 мача и вкарва 67 гола във всички турнири с екипа на „Левски“. Двукратен шампион на България (2005/06 и 2006/07 година), двукратен носител на Купата на страната (2005 и 2007 година) и двукратен носител и на Суперкупата на България (2005 и 2007 година). „Най-добър млад футболист“ на България в два поредни сезона – 2005/06 и 2006/07 година.

Валери Домовчийски е част от големия отбор на „сините“ достигнал до ¼ финалите в турнира за купата на УЕФА през сезон 2005/06 година и в груповата фаза на Шампионската лига през сезон 2006/07 година.

Записва 13 мача и вкарва 2 гола за националния отбор на България.

ПФК „Левски“ честити празника на Валери и му пожелава много здраве и бъдещи професионални успехи.

