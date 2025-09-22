Валентин Ревански: Когато сме единни, можем да постигнем дори онова, което изглежда невъзможно!

Поздрав от кмета на община Ямбол по повод Деня на независимостта на България

„Уважаеми съграждани,

Днес отбелязваме още една от най-значимите дати в българската история – 22 септември. Денят, когато народ и държавници отново заедно заявиха пред света правото на България да бъде свободна и независима. Нашите предци отново доказаха, че, когато сме единни, можем да постигнем дори онова, което изглежда невъзможно.

Сега предизвикателствата са различни, но смисълът остава същият – ако сме свободни и единни, нека да пазим нашата независимост, да отстояваме принципите си и да работим за едно достойно бъдеще, което България заслужава!

Истинската история трябва да се помни и да се предава на идните поколения, за да има бъдеще. Защото когато някой лъже за историята, той все едно лъже себе си. Затова трябва да се връщаме назад във времето, за да стигнем по-бързо до истината.

Нека в Ямбол да продължим да градим общност, която пази паметта, съхранява, възстановява и изгражда нови паметници на нашето културно и историческо наследство, вярва в бъдещето и не спира да се труди за настоящето. Да бъдем достойни за независимостта, която сме получили! Защото тя не се подарява – тя се извоюва!

Честит празник!“

