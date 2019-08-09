Валентин Железов свири „Славия“ – „Етър“

Валентин Железов от Бургас ще ръководи мача между „Славия“ и „Етър“ от петия кръг на елитната група. Срещата е в петък от 20:30 ч. в столицата.

Помощници на Железов са Мартин Ангелов и Драгомир Милев, четвърти съдия – Станимир Тренчев, а съдийски наблюдател – Кирил Лозанов.

Валентин Железов досега е свирил само един мач на „виолетовите“ в елита – домакинството срещу „Черно море“ на 3 март 2018 г., завършило 1:1.

9 август 2019 г. петък 20:30 ч.

ПФК Славия 1913 – ФК Етър

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Драгомир Руменов Милев

4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев

СН: Кирил Манолов Лозанов