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Спорт 

Валентин Железов свири „Славия“ – „Етър“

Недялко Тенев

Валентин Железов от Бургас ще ръководи мача между „Славия“ и „Етър“ от петия кръг на елитната група. Срещата е в петък от 20:30 ч. в столицата.

Помощници на Железов са Мартин Ангелов и Драгомир Милев, четвърти съдия – Станимир Тренчев, а съдийски наблюдател – Кирил Лозанов.

Валентин Железов досега е свирил само един мач на „виолетовите“ в елита – домакинството срещу „Черно море“ на 3 март 2018 г., завършило 1:1.

9 август 2019 г. петък 20:30 ч.
ПФК Славия 1913 – ФК Етър
ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Мартин Руменов Ангелов    АС2:    Драгомир Руменов Милев
4-ТИ:    Станимир Лозанов Тренчев
СН:    Кирил Манолов Лозанов

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