Валентин Железов свири „Славия“ – „Етър“
Валентин Железов от Бургас ще ръководи мача между „Славия“ и „Етър“ от петия кръг на елитната група. Срещата е в петък от 20:30 ч. в столицата.
Помощници на Железов са Мартин Ангелов и Драгомир Милев, четвърти съдия – Станимир Тренчев, а съдийски наблюдател – Кирил Лозанов.
Валентин Железов досега е свирил само един мач на „виолетовите“ в елита – домакинството срещу „Черно море“ на 3 март 2018 г., завършило 1:1.
9 август 2019 г. петък 20:30 ч.
ПФК Славия 1913 – ФК Етър
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Кирил Манолов Лозанов