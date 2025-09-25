четвъртък, септември 25, 2025
Валентин Илиев продължава начело на ЦСКА II, Даниел Моралес поема ЦСКА III

След назначението на Христо Янев и неговия щаб начело на първия тим на ЦСКА, Валентин Илиев ще продължи начело на втория тим на „армейците“

. В неговия екип влизат помощник-треньорът Любен Любенов, анализаторите Павел Тошков и Христо Видинов, треньор на вратарите е Ивайло Иванов, а за кондиционната подготовка отговаря Костадин Джоргов.

Промяна настъпи в треньорския щаб на ЦСКА III. За старши треньор на тима е назначен Даниел Моралес, който заменя Румен Трифонов. В екипа на Моралес влизат помощник-треньорът Христо Захариев и треньорът на вратарите Емил Михайлов.

ЦСКА желае успех на треньорските екипи на различните „армейски“ формации!

