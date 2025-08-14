Валентин Дъртилов на 58

Днес бившият защитник на „Левски“ Валентин Дъртилов празнува 58-ми рожден ден.

Роден на 14 август 1967 година той започва футболната си кариера в родния „Пирин“ (Благоевград). През 1990 година преминава в „Левски“, като записва 196 мача и вкарва 2 гола със синия екип във всички турнири. Трикратен шампион на България (1992/93, 1993/94 и 1994/95 година) и трикратен носител на Купата на страната през (1991, 1992 и 1994 година).

Носи още екипите на турския „Кайзериспор“ и „Хебър“ (Пазарджик).

Записва 29 мача за младежкия национален отбор на България и 1 среща за представителния тим на страната ни.

ПФК „Левски“ честити празника на Валентин Дъртилов и му пожелава здраве, успехи и бъдещи щастливи мигове с любимия „син“ тим.

