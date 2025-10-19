В Стара Загора се състоя детски футболен фестивал
Днес в Стара Загора се състоя детски футболен фестивал под формата на турнир, в който участваха 8 отбора от Стара Загора.
Надпреварата бе разделена в 2 групи по 4 отбора, като всички деца имаха възможност да се включат и насладят на любимата игра.
Тимовете бяха във възрастовата група – 6 и 7 годишни, играещи – Футбол 3 (3 vs 3) с нови обновени правила.
Турнирът се организира от Български Футболен Съюз и УЕФА по програми „Grassroots“, с основната подкрепа на Община – Стара Загора и логистична реализация от страна на ОС към БФС – гр. Стара Загора.