В продажба са билетите за мача Ботев Пд – Левски

Ботев (Пловдив) стартира продажбата на билети за дербито с Левски (София).

Отложеният мач от 6-ия кръг е насрочен за 30 септември (вторник) от 17:30 часа на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив.

Пропуските вече са налични и ще се продават онлайн на kolezha.bg, както и в клубния магазин на „Колежа“.

Ето и цените на пропуските:

Трибуна Юг – 20 лв. / 10.23 €

Трибуна Север – 20 лв. / 10.23 €

Трибуна Изток – 25 лв. / 12.78 €

Сектор А, Блок 1,2,6,7 – 30 лв. / 15.34 €

Сектор А, Блок 3, 5 – 40 лв. / 20.45 €

Сектор А, Блок 4, P1, P3 – 45 лв. / 23.01 €

Сектор А, P2 – 80 лв. / 40.90 €

Сектор А, P2 (достъп до Lounge 1912) – 140 лв. / 71.58 €

Сектор Гости – 20 лв. / 10.23 €

Деца между 5 и 14 години (включително), както и пенсионери над 65 години използват 50% отстъпка от цената на билета, като имат място на трибуните. За тях билетите ще се продават само на каса и в клубния магазин. Деца до 4 години (включително) влизат безплатно на двубоя (без място).

За инвалиди с инвалидни колички, както и за техните асистент-придружители, входът е безплатен. За тях е обособено специално място пред централната трибуна, като те ще влизат през входа между централната и южните трибуни.

Билетите за Трибуна Север, както и за блок 22 от Трибуна Изток, ще бъдат налични единствено на касата на стадион „Христо Ботев“, поради съображения за сигурност.

Очаквайте допълнителна информация относно пропуските за паркингите на „Колежа“, както и за билетите за „сините“ фенове.

