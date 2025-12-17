сряда, декември 17, 2025
В продажба са абонаментните карти на ЦСКА за пролетния полусезон

Преди броени дни приключи есенният полусезон, но погледите ни вече са насочени към битките, които очакват ЦСКА през следващата година – в тях вашата подкрепа ще бъде от ключово значение.

Когато „червената армия“ е заедно, силата ѝ е неоспорима!

Поради това ви информираме, че продължава продажбата на абонаментни карти, с които всеки фен може да си осигури място на Националния стадион „Васил Левски“ за всички домакински срещи, при това на 50% от стандартната сезонна цена.

Цени на абонаментните карти за пролетния полусезон:

  • ВИП + Паркинг (31 лимитиран брой карти) – 1550 лв. (792,51 евро)
  • ВИП – 974 лв. (498,01 евро)
  • Сектор А – ложи – 180 лв. (92,03 евро)
  • Сектор А – 150 лв. (76,69 евро)
  • Сектор Г – 97,40 лв. (49,80 евро)

ПОРЪЧАЙ СВОЯТА АБОНАМЕНТНА КАРТА ТУК.

Абонаментните карти могат да бъдат закупени онлайн, както и в официалния клубен магазин на ул. „Солунска“ 12, с работно време от 10:00 до 19:00 часа.

Картите важат за домакинските мачове на ЦСКА на Националния стадион „Васил Левски“ от Първа лига, плейофната фаза и турнира за Купата на България, без финалната среща. Притежателите на абонаментни карти ще имат възможност да посещават и домакинските двубои на ЦСКА II във Втора лига.

Семейните абонаментни карти също остават в продажба. При удостоверяване на роднинска връзка за първата закупена карта се заплаща пълната сума, при покупка на втора карта се предоставя 25% отстъпка, а за трети член на семейството се заплаща само 50% от стойността на абонаментната карта.

Допълнителна отстъпка от 50% ползват пенсионери и хора с ТЕЛК. ЦСКА предлага и абонаментни карти за деца на възраст от 7 до 14 години, които също са с 50% намаление.

ВАЖНО! Семейни, пенсионерски, ТЕЛК и детски абонаментни карти ще се продават само в официалния клубен магазин.

ВНИМАНИЕ: При закупуване на абонаментна карта след началото на продажбата на билети за предстоящ мач е възможно мястото вече да е заето. В такъв случай резервираното място ще бъде запазено от следващия домакински двубой на ЦСКА.

